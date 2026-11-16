Inserta participa en la VIII Feria de Empleo del Polígono Sur de Sevilla para impulsar nuevas oportunidades laborales

Archivo - Una de las actividades de la Fundación ONCE para capacitar a personas con discapacidad e impulsar su inserción laboral, como foto de recurso - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participará este martes en la VIII Feria de Empleo del Polígono Sur 'Impulsando vías para el empleo', que se celebrará en la Factoría Cultural de Sevilla. El evento, que tendrá lugar de 9 a 14 horas, reunirá a empresas, entidades sociales, administraciones públicas y profesionales comprometidos con la mejora de la empleabilidad y la creación de oportunidades laborales para las personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo o mejorar su situación profesional.

Durante la jornada, Inserta Empleo contará con un espacio propio desde el que informará a los asistentes sobre los distintos programas y servicios que desarrolla para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, informa la ONCE en un comunicado.

Los participantes podrán conocer de primera mano los recursos de orientación laboral, formación especializada, capacitación en competencias digitales e intermediación con empresas que ofrece la entidad.

Asimismo, los técnicos de Inserta Empleo asesorarán a los asistentes sobre las oportunidades de empleo existentes, los itinerarios personalizados de inserción laboral y las acciones formativas que contribuyen a mejorar la cualificación profesional y aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral.

La VIII Feria de Empleo del Polígono Sur ofrecerá un espacio de encuentro entre demandantes de empleo, empresas, entidades y profesionales vinculados al desarrollo económico y social del territorio.