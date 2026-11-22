Imagen de una de las calles de Tocina y Los Rosales (Sevilla) inundada tras una rotura de una tubería. - AYUNTAMIENTO DE TOCINA Y LOS ROSALES

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una rotura de una tubería de Aguas de Huesna ha provocado este domingo inundaciones en varias calles del barrio de la Estación de Los Rosales, en Tocina (Sevilla). Se trata de la tercera rotura con inundaciones en vivienda que se registra en este municipio sevillano.

Así lo ha comunicado el alcalde de Tocina y Los Rosales, Francisco José Calvo, a través de su cuenta oficial de Instagram, consultada por Europa Press, quien ha confirmado que desde la Administración local han activado el Plan de Emergencia y todos los dispositivos de seguridad y bomberos.

En este contexto, el primer edil ha hecho un llamamiento a la colaboración de voluntarios para ayudar a los vecinos de la localidad que se encuentran afectados por estas acumulaciones de agua.

"Una vez más, necesitamos la solidaridad y colaboración de nuestros vecinos. Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que puedan prestar ayuda o colaborar como voluntarios para que echen una mano a las familias afectadas. En estos momentos, toda ayuda es importante", ha solicitado el alcalde.