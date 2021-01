Investigadores apuntan a la motivación inicial como clave para el aprendizaje de cursos masivos en línea

Detalle de la fachada de la US

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Redes Personales y Comunidades (LRPC) de la Universidad de Sevilla ha participado en un estudio con el Joint Research Centre (JRC) of the European Commission in Seville, que analiza los factores psicológicos que influyen en el aprendizaje de los participantes en los cursos masivos en línea, denominados 'Massive Open Online Courses' (MOOC).

En un comunicado, la Universidad de Sevilla señala que la investigación se ha desarrollado a través de una encuesta a 1.768 participantes de 6 MOOC diferentes, a los que se clasificó en función del perfil motivacional y de las intenciones de aprendizaje al iniciar el curso. Los resultados demostraron que la motivación inicial se asocia claramente con la satisfacción y con la calidad percibida de la experiencia de formación.

"Un buen diagnóstico inicial de la intención de aprendizaje y del perfil motivacional de cada estudiante puede servir por lo tanto para diseñar itinerarios personalizados, así como para mejorar el aprovechamiento del curso", explica el profesor de la Universidad de Sevilla Isidro Maya. El seguimiento longitudinal mostró que la intención inicial se relacionaba con las diferencias individuales en la probabilidad de abandono.

Desde que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) inició el movimiento OpenCourseWare, publicando los materiales de sus cursos como recursos educativos abiertos, se han desarrollado todo tipo de iniciativas para abrir el acceso a la educación mediante el uso de las tecnologías digitales. La propia Universidad de Sevilla tiene un portal OpenCourseWare con materiales educativos en abierto.

Entre otros recursos, también han proliferado los MOOC, que ofrecen cursos on line especializados (con frecuencia gratuitos) a un número ilimitado de estudiantes. Sin embargo, las tasas de abandono de los estudiantes que inician un MOOC son muy elevadas, por lo que resulta útil analizar los perfiles de estudiantes, estableciendo tipologías y perfiles individuales. Como demuestra el estudio del LRPC y el JRC, el diagnóstico inicial de la intención de aprendizaje puede servir para mejorar el rendimiento educativo.

EL PROYECTO MOOCKNOWLEDGE

Este estudio forma parte del proyecto Moocknowledge, una iniciativa europea para recoger datos a gran escala sobre los participantes en MOOC llevada a cabo entre 2014 y 2018. El proyecto recopiló información de más de 23.000 usuarios de un total de 84 MOOC diferentes. El LRPC colaboró en la preparación de las bases de datos generadas con este proyecto de la Comisión Europea.

Actualmente, los datos están siendo utilizados en diversas investigaciones, y han sido especialmente útiles para explorar el impacto de los MOOC en el aprendizaje, la empleabilidad y el desarrollo de la carrera profesional.