Investigan un asalto con armas de fuego sin heridos en el barrio sevillano de Contadores

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación acerca de un asalto armado con armas de fuego en el barrio sevillano de Contadores durante la noche de este pasado sábado, 31 de octubre, en el que no consta heridos.

Según ha adelantado el Diario de Sevilla y han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press, los hechos ocurrieron entorno a las 22,30 horas de la noche en la calle Electricidad, momento en el que varios asaltantes irrumpieron en la zona portando armas de fuego e intimidando a una familia cuando accedía en ese momento con su vehículo a un garaje.

Durante el atraco, los implicados robaron el coche de la familia aunque, posteriormente, fue localizado y recuperado por los agentes de la Policía Nacional. Asimismo, fuentes de la Policía han informado que durante el altercado no hubo heridos y que se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.