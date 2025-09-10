IU apoya a la plantilla de Alestis Sevilla: "no es tolerable que reciba dinero público y precarice a sus trabajadores"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mostrado este miércoles su apoyo a la plantilla de Alestis Aerospace en Sevilla, que en los últimos meses han advertido de haber sufrido "abusos laborales y vulneraciones sistemáticas de derechos" por parte de la dirección de la compañía. En este sentido, Sánchez ha subrayado que, a su juicio, "no es tolerable que una empresa que ha recibido apoyo con dinero público intente precarizar a su plantilla y ningunear a la representación de los trabajadores

Según una nota emitida por el partido, Sánchez ha mantenido una reunión con representantes de la plantilla de Alestis Sevilla, en la que se han abordado las "graves dificultades laborales" que "padecen" los trabajadores desde la adquisición de la empresa por parte del Grupo Aciturri.

Así, el concejal ha expresado "todo su respaldo a las justas reivindicaciones de la plantilla" y ha enmarcado que la dirección empresarial "ha incumplido acuerdos previamente firmados" con el Comité de Empresa y que mantiene una actitud de desprecio hacia la representación sindical".

El miembro de IU ha defendido que "las instituciones, y de manera muy especial el Ayuntamiento de Sevilla", deben "estar al lado de quienes generan la riqueza con su esfuerzo diario, los trabajadores".

Así, ha instado al Consistorio a posicionarse " sin ambigüedades en defensa de los derechos laborales" y ha pedido a la dirección de Aciturri que "respete los acuerdos firmados y retomar el diálogo con el Comité de Empresa".