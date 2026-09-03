IU desliza el "progresivo deterioro" del Zoosanitario de Sevilla para "justificar" una futura privatización

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez (i), con representantes de la sección sindical de UGT en el Zoosanitario para abordar la situación del servicio municipal - IU SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha mostrado su "preocupación" por el "progresivo deterioro" del Servicio Zoosanitario Municipal tras una reunión mantenida con la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla. El portavoz municipal de esta formación política, Ismael Sánchez, ha reclamado al Gobierno de José Luis Sanz que "explique con claridad qué modelo tiene previsto para este servicio público, ante el incremento de contratos externalizados, la falta de actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y la ausencia de cobertura suficiente de bajas y jubilaciones".

"Cuando un servicio pierde plantilla, acumula necesidades sin resolver y cada vez más funciones terminan en manos de empresas externas, la pregunta es inevitable: ¿cuál es el objetivo del Gobierno? ¿Reforzar el Zoosanitario o dejarlo deteriorarse hasta justificar su privatización?", ha señalado Sánchez en una nota de prensa.

Según la información trasladada por la representación sindical, añade el comunicado de IU, existen además importantes problemas relacionados con los medios disponibles para el control de plagas. "Faltarían determinados productos o no se estarían empleando siempre los más adecuados para intervenir frente a insectos, cucarachas o roedores".

A ello habría que sumar "la acumulación de partes de intervención, con más de 700 avisos pendientes", una situación que, para IU, evidencia la necesidad de "reforzar de manera inmediata" los recursos humanos y materiales del servicio.

Asimismo, desde IU advierten de la necesidad de actuar preventivamente durante el próximo mes de octubre sobre los nidos de las reinas del avispón oriental para dificultar su reproducción y evitar que el problema alcance una dimensión mucho mayor el próximo año.

"No podemos esperar a tener una plaga encima para empezar a actuar. La prevención es precisamente una de las funciones esenciales de un servicio zoosanitario público y necesita personal, planificación y medios suficientes", ha afirmado el portavoz de IU.

Sánchez ha criticado, además, que el protocolo de actuación se encuentra desactualizado pese a los cambios producidos en la normativa, lo que obliga a revisar procedimientos y criterios técnicos. La representación sindical también habría advertido de equipos de protección individual caducados o insuficientes, una situación que IU considera incompatible con unas condiciones laborales dignas y seguras.

IU reclama una intervención integral en las instalaciones del Zoosanitario. Entre las carencias señaladas se encuentra la ausencia de una zona específica de cuarentena para perros, "imprescindible para garantizar un correcto aislamiento y manejo sanitario de determinados animales".

Por todo ello, Izquierda Unida exigirá al Gobierno municipal explicaciones sobre la planificación futura del Zoosanitario, la actualización de su RPT, la cobertura de vacantes, bajas y jubilaciones, la revisión de los protocolos, la renovación de EPI, la dotación adecuada de productos y medios y un plan de reforma de las instalaciones.