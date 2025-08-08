IU lamenta la "inacción" del Ayuntamiento de Sevilla ante agresiones a trabajadores de Servicios Sociales y pide medidas

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mostrado este viernes su "profunda tristeza e indignación" por la falta de "respuesta efectiva" del gobierno municipal ante "las agresiones sufridas por trabajadores de los Servicios Sociales, y la no aplicación de un protocolo de agresiones".

Mediante una nota de prensa, el edil ha declarado que "estamos ante un protocolo vacío de contenido, que no viene acompañado de medidas reales, ni recursos, ni voluntad política". Asimismo, ha querido añadir que "un protocolo sin acción es papel mojado. ¿Qué hacemos cuando vuelva a producirse una agresión? ¿Rellenamos un formulario y esperamos a que no pase nada más?".

En este sentido, Sánchez ha lamentado la "absoluta desatención" mostrada por parte del área responsable. Así, desde Izquierda Unida han exigido la puesta en marcha de medidas "concretas e inmediatas que garanticen la seguridad y el respaldo institucional a quienes trabajan en primera línea con colectivos en situación de alta vulnerabilidad".

Para ello, han propuesto la finalización y "aplicación real" del 'Protocolo de Agresiones' con participación sindical y su tramitación en mesa de negociación, o, en su defecto, la "aplicación estricta" de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, en lo referente a sanciones a agresores, incluyendo la suspensión de prestaciones por hasta seis meses y, cuando sea necesario, el traslado de centro.

Sánchez ha pedido también que el Ayuntamiento "se persone como acusación particular en todos los casos de agresiones, evitando así que la víctima tenga que identificarse públicamente o afrontar sola el proceso judicial". Y, especialmente, que "haya un refuerzo policial en los centros sociales de mayor conflictividad con la presencia permanente de dos agentes de Policía Local en segunda actividad".

Por último, el concejal ha planteado la instalación de botones antipánico conectados directamente con la Policía Local, para garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

"Estas medidas no solo son posibles, sino que son urgentes", ha remarcado Sánchez. "No se puede seguir mirando hacia otro lado. La prevención, la protección y el respeto hacia el personal municipal deben ser una prioridad, porque no vamos a permitir que la pasividad institucional se convierta en norma mientras nuestros compañeros ponen en riesgo su integridad cada día".

Finalmente, desde Izquierda Unida se ha anunciado que estas propuestas se llevarán al próximo pleno municipal y se exigirá al equipo de gobierno que "pase del discurso a los hechos".