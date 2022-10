IU: "El PP-A guarda en un cajón la Ley de Memoria para que Queipo no salga de la Macarena"

Valero ve "una buena noticia" la orden de Gobierno para "un país que quiere edificarse sobre la verdad, la justicia y la reparación"

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, se ha referido este martes a la orden del Gobierno central para que los restos de Gonzalo Queipo de Llano sean exhumados de la basílica de la Macarena de Sevilla como fruto de "la perseverancia y de la tenacidad del movimiento memorialista" y "también, cómo no, a la presencia de la izquierda en el gobierno de la nación".

No obstante, Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha considerado que "llega muy tarde". "Llega muy tarde porque el PSOE en sus años de gobierno en Andalucía no fue valiente para tomar las medidas necesarias que permitiesen la salida de Queipo de Llano de la Macarena", pero "sobre todo, por la negativa clara, rotunda y tenaz del PP" que "desde el Gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada, más bien todo lo contrario": "Ha guardado en un cajón la Ley de Memoria Democrática de Andalucía para que los restos de Queipo no se muevan de la basílica".

Valero ha profundizado en que "este es el segundo mandato del PP en la Junta y sigue incumpliendo la Ley de Memoria andaluza". Y ha listado que "la sigue incumpliendo en la tramitación de las pruebas de ADN, con la eliminación de la financiación para la investigación y divulgación en las universidades del tema de memoria; cuando no proporcionan ni una sola declaración de senderos o lugares de memoria; cuando tampoco nombran hijo predilecto a Juan Romero, superviviente de Mauthausen, o cuando desde la Junta del PP no se hace nada para cambiar el callejero de nuestra tierra que resalta al dirigente franquista".

Para finalizar, Valero ha remarcado que "nosotros entendemos que, en este contexto de retroceso por parte de la derecha en materia de Memoria", esta orden del Gobierno central "de sacar al carnicero de Sevilla de la basílica de la Macarena es una buena noticia para un país que quiere edificarse sobre la verdad, la justicia y la reparación".