Iustitia Europa denuncia la cena en la Plaza Virgen de los Reyes en Sevilla por presunta prevaricación y malversación

Preparativos para la cena de los Premios Escaparate. Archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido político Iustitia Europa ha interpuesto una denuncia ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Sevilla contra el Ayuntamiento de Sevilla y Contursa, la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla por la celebración en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla de los XX Premios Escaparate, pues considera que podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La denuncia se articula contra las mencionadas instituciones al considerarlas "responsables" de la celebración de un evento "restringido" en "un espacio público" y "de mayor significación patrimonial de Sevilla", tal y como ha indicado en un comunicado la formación, que además solicita que la instrucción "determine la intervención concreta de autoridades, funcionarios y responsables públicos".

En el escrito de denuncia, consultado por Europa Press, el partido pone en conocimiento del Juzgado "una sucesión concatenada de actuaciones administrativas y económicas provenientes de distintas Administraciones Públicas que confluyeron en la financiación, organización y celebración de un evento de iniciativa privada en un espacio público singular sometido a un régimen específico de protección y limitación de uso".

Tal y como ahonda el referido documento, los hechos comprenden, entre otros, "la aportación de fondos públicos por distintas Administraciones, la utilización reiterada de instrumentos de contratación y patrocinio, la intervención de sociedades y entidades públicas y la puesta a disposición de bienes y dependencias públicas".

Incide en "la asunción por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Contursa, de la condición de organizador o coorganizador y de solicitante de la ocupación de la Plaza Virgen de los Reyes, espacio respecto del cual la normativa municipal establece una prohibición específica para determinados eventos".

Los denunciantes subrayan que el referido emplazamiento supone "uno de los espacios de mayor significación patrimonial de Sevilla, situado inmediatamente junto a la Catedral y la Giralda". "La celebración tuvo carácter restringido a los invitados al evento y comportó una ocupación material de la plaza mediante mesas, mobiliario, escenario, instalaciones destinadas a restauración y demás elementos necesarios para el desarrollo de la gala", han apostillado.

Al detalle, apunta al artículo 11.1 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico Declarado de la Ciudad de Sevilla con Actividades y Eventos Efímeros, que establece "expresamente la prohibición de ocupación de las Plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para los eventos sometidos a dicha Ordenanza".

Es más, se refiere a las declaraciones vertidas durante la pasada jornada por la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, quien defendía la legalidad del uso de esta plaza en base a que la solicitud para ocupar este espacio fue realizada por el propio Consistorio, a través de área de Turismo y del departamento Feeling Land Events de Contursa.

Esto es para los mismos una de las principales elementos en los que se articula la denuncia: "La secuencia temporal y documental de esa transformación, de evento promovido privadamente a evento organizado o coorganizado por el Ayuntamiento, constituye uno de los elementos centrales de los hechos denunciados".

La denuncia remarca de igual forma una suma de 36.058 euros en este evento "aportados" desde el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, así como la "utilización" por parte de la institución provincial de instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo, entre otros asuntos. "La gestión del dinero público está sometida a la ley y debe responder al interés general", han concluido.