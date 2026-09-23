Diputación de Sevilla rechazó la cesión de la Casa de la Provincia para los Premios Escaparate

Archivo - Fachada de la Casa de la Provincia en Sevilla. - LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha asegurado que rechazó la petición para que la Casa de la Provincia de la Diputación Provincial fuese utilizada el pasado 17 de septiembre para los Premios Escaparate, así como para cualquier actividad relacionada con dicho evento.

Según ha detallado la administración provincial consultada por Europa Press, las instalaciones cerraron al público a las 21,00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, "sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado al evento", por lo que han defendido que no hubo "uso efectivo alguno" de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes.

Al hilo, durante un desayuno informativo, Fernández ha afirmado que el debate no es el carácter de la cena, sino el "uso privativo de una zona pública que según ordenanza no se puede usar". "Si judicialmente reciben una denuncia tendrán que explicar donde estaba el interés general", ha aseverado.

Asimismo, han explicado que el espacio fue solicitado por la entidad interesada con motivo de una actividad a celebrar en la Plaza Virgen de los Reyes, ante lo que la Diputación "desconocía" el contenido concreto de dicha actividad, por lo que ha afirmado que "se limitó a atender la petición formulada por una entidad, del mismo modo que colabora habitualmente con otras asociaciones e instituciones".

En este caso, la solicitud rechazada se circunscribía exclusivamente al uso de una sala como vestuario para artistas y de un aseo, ante lo que, al tratarse de una Casa Palacio, durante el estudio de la petición se establecieron condiciones para su eventual uso "especialmente rigurosas" y tanto la sala polivalente (SUM) como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento.

Por otro lado, la administración ha señalado que en una ocasión anterior, la misma entidad solicitó el uso de la Iglesia de San Luis de los Franceses para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento y que al conocerse entonces el contenido y características de la actividad propuesta, la solicitud fue expresamente denegada.

Además, han indicado que la Casa de la Provincia dispone de servicio de seguridad las 24 horas del día, por lo que no es necesario realizar contrataciones adicionales ni abonar horas extraordinarias de personal de seguridad. "La Diputación de Sevilla no ha colaborado por lo que pido encarecidamente que nos saquen de la ecuación", ha concluido el presidente.