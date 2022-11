La IX Feria de Innovación de la provincia aborda la inteligencia artificial, la robótica y el metaverso

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido esta mañana a representantes de las diputaciones andaluzas que participan en la IX Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, organizada por la Sociedad INPRO. Una nueva edición volcada en la inteligencia artificial, robótica, automatización o metaverso.

En este encuentro ha participado Isabel Gallardo, diputada de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital de la Diputación de Cádiz, quien ha expresado que esta Feria de la Innovación "es un evento de suma importancia porque en él evidenciamos el mundo digital que ya está, el mundo que estamos viviendo". Así, ha aludido a "gafas que trasladan a otra realidad virtual, drones, inteligencia artificial, entre otros".

Gallardo considera que las nuevas tecnologías "son un mundo apasionante y hay que recordar que al final de todo, hablamos de personas y eso no se puede olvidar, porque detrás de cada máquina, hay persona. La tecnología es una herramienta para que la ciudadanía tenga un mayor bienestar y un mejor nivel de vida. Las administraciones debemos ponernos las pilas para que esto se incorpore al funcionamiento digital de la administración y revierta en el bienestar de los ciudadanos".

Por su parte, Yolanda Rubio, diputada de Desarrollo Territorial de la Diputación de Huelva, ha manifestado que "estos años de pandemia han dejado como algo positivo es el hecho de que se ha trabajado en ámbitos en los que aún no se había hecho tan en profundidad, en referencia a la llegada de la digitalización a todos los pueblos". Y se ha referido Rubio a la problemática de Huelva en cuanto que no la conectividad o banda ancha no llega a la mayoría de los pueblos, sobre todo en zonas como la sierra o a la zona del Andévalo, porque "es necesario que llegue esa digitalización para equilibrar y desarrollar de igual manera todos los territorios".

La gerente de INPRO, Carmen Rodríguez Quirós, ha expresado que "organizar un Encuentro Tecnológico de estas características, además de ser un reto, es un orgullo el hecho de que el resto de diputaciones vengan aquí. Porque, sobre todo, compartimos conocimiento y estas jornadas asientan los temas de los que posteriormente en la reunión hablaremos".

Asimismo, ha expresado que "en los últimos tiempos hemos dado pasos de gigante en el desarrollo de la innovación. Sin lugar a dudas, la pandemia ha acelerado cinco años lo que realmente íbamos a progresar. Ha sido posible llevar a cabo más creatividad, ha impulsado la gestión del cambio en los ayuntamientos, sobre todo porque aunque la tecnología ya existía se ha demostrado que en 15-20 días ésta permitió que los trabajadores de la administración pudieran teletrabajar".

Con respecto al reto tecnológico para 2023, Quirós ha mencuonado la "inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad". "Hemos trabajado muchos años en la administración electrónica y la puesta a disposición de los ciudadanos, pero tenemos que dar un salto más en simplificar los procedimientos y para eso solamente podemos usar los algoritmos de inteligencia artificial y la automatización de los procesos que mejoren la eficacia en los procedimientos".

"Otro reto es que los ciudadanos tienen que confiar en nosotros. La ciberseguridad lo que viene es a asegurar la información que el ciudadano pone a disposición de las administraciones públicas. Así que nuestra responsabilidad es dar esa confianza a la ciudadanía sumada a una mejor accesibilidad. Los ciudadanos, hoy en día, en función de la brecha digital, se quejan de la accesibilidad en los servicios de la administración pública. La web tiene que ser más sencilla, tienen que tener menos trabas digitales y tiene que ser más funcional. Así que tenemos muchos retos por delante", ha enfatizado Quirós.