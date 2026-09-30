Los Jardines de Murillo acogerán el Encuentro de Casas Regionales y Provinciales: "Son una parte viva de Sevilla"

Presentación del decimoséptimo Encuentro de Casas Regionales y Provinciales. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El palacio Marqueses de la Algaba ha acogido este miércoles, 30 de septiembre, la presentación del cartel del decimoséptimo Encuentro de Casas Regionales y Provinciales, que se celebrará en los Jardines de Murillo del 9 al 12 de octubre. En el acto ha participado la delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, acompañada del Presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla, Antonio Doménech del Río y la presidenta de Hogar Canario, Purificación Benavente Burgo, al ser su Casa la homenajeada para esta edición.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, durante esta presentación, la edil ha valorado el trabajo de las casas regionales y la riqueza cultural de cada una de las provincias representadas. "Las Casas Regionales son una parte viva de Sevilla. Cada una trae consigo la cultura, la música, la gastronomía y el carácter de su tierra, y con ello enriquecen a toda la ciudad", ha apostillado.

En concreto, este encuentro reunirá a las 16 casas regionales, provinciales y de ciudades autónomas que desarrollan su actividad en Sevilla. Cada una contará con un módulo donde ofrecerá información turística y muestras gastronómicas. Además, una carpa central acogerá actuaciones musicales y de folclore popular durante todo el fin de semana. Todas las actividades son gratuitas y de acceso universal.

La inauguración será el viernes, 9 de octubre, con el tradicional pregón en el Salón Colón del Ayuntamiento, a cargo del historiador y divulgador Marcos Pacheco Morales-Padrón. Tras ello, en los Jardines de Murillo, se entregarán los Giraldillos de Honor. La clausura será el lunes 12, Fiesta Nacional, con la parranda del Hogar Canario y el acto oficial de cierre.

Esta edición rinde homenaje al Hogar Canario, que cumple treinta años desde su fundación el 11 de mayo de 1996. Contará con un espacio expositivo dedicado a las ocho islas y un recinto de juegos tradicionales canarios, y su programación incluye la comparsa Los Cariocas, de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación Folklórica Tamaima, de Gran Canaria, la Escuela de Palillos Kety Méndez y la parranda del propio Hogar.

"Treinta años del Hogar Canario son treinta años uniendo Canarias y Sevilla a través de la cultura y la convivencia. Este homenaje es una forma de agradecerles todo lo que aportan a nuestra ciudad", ha añadido la delegada.