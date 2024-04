Javier Fernández afirma que para el Gobierno es "innegociable" la conexión al aeropuerto pese al "retraso" del estudio

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

EL presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido la "voluntad inequívoca" del Gobierno de España con la obra de conexión entre Santa Justa y el aeropuerto hispalense, y en este sentido ha defendido que los compromisos del Ejecutivo con Sevilla son "innegociables" pese al retraso en el estudio para la realización de dicha infraestructura.

Así lo ha manifestado Fernández en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que "lo importante es la foto global", es decir, "lo importante no es que un estudio se retrase cuatro meses cinco meses o seis meses, porque los estudios llevan los ritmos que llevan, lo importante es que hay voluntad de que las cosas se hagan en Sevilla", ha puntualizado.

Concretamente, se trata del estudio informativo contratado en marzo de 2023 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para definir la demandada conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, una reivindicación histórica de la cuidad que "se encuentra en la fase inicial de redacción", según figura en una respuesta oficial del Gobierno central a la diputada en el Congreso Martina Velarde (Podemos) sellada el pasado 12 de abril y recogida por Europa Press.

Después de que en febrero de 2023 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicase este contrato por 642.000 euros IVA incluido, el Gobierno central detalla en su respuesta que el citado contrato tenía un plazo máximo de ejecución de 18 meses y, tras su firma el pasado 6 de marzo de ese año, "actualmente el estudio se encuentra en la fase inicial de redacción".

A este respecto, el presidente de la Diputación ha defendido que es una obra "muy importante que se va a hacer" y el Gobierno central "tiene interiorizado que es fundamental para el desarrollo de Sevilla". Asimismo, ha subrayado que tiene "plena confianza" en que los compromisos que hay con Sevilla "poco a poco se van a ir haciendo realidad", al tiempo que ha señalado que no conoce ninguna obra pública de esa envergadura "que no se haya dilatado".

"Yo creo que hay determinadas infraestructuras como esta que una vez que se ha mostrado la voluntad del Gobierno de España de que se va a hacer, lo más aconsejable es sacarla del debate político. Se va a hacer, y ese es el compromiso que Óscar Puente planteó en Sevilla. Si tarda seis meses más en hacerse los estudios tampoco pasa nada, lo importante es que se hagan y lo importante es que al final aparezcan los recursos económicos y las inversiones en Sevilla, que es lo que yo quiero", ha apostillado.

Con respecto al AVE a Huelva, Fernández ha aclarado que "el Gobierno no ha anunciado que renuncia a que la conexión de Sevilla con Huelva sea una conexión rápida y una conexión más efectiva que la que tenemos ahora mismo", pero "lo que sí ha dicho es que posiblemente no tenga sentido hacer una inversión súper millonaria para al final gestionar a lo mejor 10-15 minutos más en dicho trayecto".

Al hilo de ello, ha destacado que se trata de que haya una conexión con Huelva "moderna, rápida y que sea sostenible también desde el punto de vista económico", porque "yo soy de los que piensa que el dinero público es de todos y por lo tanto tenemos que buscar también la sostenibilidad de esas inversiones públicas", ha aseverado.

Por otro lado, ante la pregunta sobre las críticas del Partido Popular al Gobierno central por el retraso en algunas infraestructuras, el cual ha puesto sobre la mesa el agravio del mismo con Andalucía, Fernández ha recordado que "si en los ocho años que gobernó Rajoy hubiera hecho todas estas infraestructuras, no habría ningún retraso y estarían todas hechas".

"Si me permiten la expresión, un poco cínico la reflexión que hace el Partido Popular, porque creo que en esos ocho años para con respecto a Andalucía, lo que realmente hubo es una ausencia de compromiso, una ausencia de proyectos. Todos los proyectos a los que me he referido hacían falta ya en el 2011 en Sevilla, y ha tenido que ser un gobierno socialista el que retome todos y cada uno de esos proyectos", ha concluido.