Javier Fernández destaca a Cano Bueso como referente para que la juventud valore "libertades y derechos democráticos"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha acompañado a Juan Cano Bueso en la presentación de la monografía que compila dos años de investigación y reflexión sobre las seis primeras Legislaturas de la vida política andaluza, que aborda el catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía desde su experiencia como Secretario General y Letrado Mayor que fue del Parlamento andaluz.

Se trata del volumen titulado 'La institucionalización de Andalucía. Una crónica desde el Parlamento', en cuya presentación ha intervenido también el ex presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, en un acto organizado por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, informa la Diputación en una nota de prensa.

"El libro tiene una carga institucional, política e histórica fundamental y es referencia no tanto para quienes estamos aquí, que en gran parte conocemos y hemos vivido lo que Juan relata, sino para mucha gente joven que piensa que todo lo que hoy tenemos en derechos, en libertades y en servicios públicos de primer nivel ha caído del cielo y no conocen ni tienen interiorizado todo lo que ha habido que trabajar para consolidarlo", ha dicho Fernández en su presentación.

El presidente de la Diputación ha reflexionado sobre cómo ha cambiado el ejercicio de la política en los últimos años. "El mapa político ha cambiado porque la sociedad cambió y, en la medida de la capacidad que tengamos todos de visualizar ese futuro, estaremos generando un buen presente y un buen futuro".

LA CONSTRUCCIÓN AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA

En su monografía, Cano Buenso parte de la aprobación del Estatuto de Autonomía y la celebración de las primeras elecciones autonómicas de 1982, para examinar las tres primeras Legislaturas bajo la mayoría absoluta del PSOE-A (1982-1994), la Legislatura corta con el Gobierno minoritario socialista conocida como la "pinza" (1994-1996) y las dos etapas de Gobierno de coalición con los andalucistas (1996-2004) que constituyen la V y VI Legislatura.

Según indica el autor, durante la época que se estudia se producen los aspectos más interesantes de la construcción autonómica. De una parte, es el tiempo de la implantación y desarrollo de las instituciones propias y el periodo más intenso de la asunción de competencias. De otra, durante este tracto temporal se van a producir todas las variantes que han posibilitado la gobernación de la Comunidad Autónoma andaluza: el Gobierno mayoritario basado en un partido hegemónico (1982-1994), el Gobierno en minoría limitado por un Parlamento mayoritario (1994-1996) y la primera experiencia de Gobierno de coalición (1996-2004).

Aunque el texto viene referido a la actualidad política de aquellos años, la vigencia de muchos de sus contenidos pone de manifiesto, según indica el autor, que la radicalización política y la ausencia de sentido institucional de algunas fuerzas políticas no es una cuestión sólo de nuestros días.