Javier Fernández dice que la "foto actual" de la sanidad "no tiene nada que ver" con la del PSOE y pide un "volantazo"

Critica el "desmantelamiento" del sistema público mientras la Junta "transfiere dinero a la sanidad privada"

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido que aunque cuando los socialistas gobernaban la Junta de Andalucía "posiblemente" la sanidad pública necesitaba algunos "ajustes", pues "todo es mejorable", la "foto actual" del sistema sanitario andaluz "no tiene nada que ver" con aquellos tiempos porque ahora la situación es "absolutamente dramática". Es por ello que ha reclamado al Gobierno andaluz "un volantazo" en la gestión de la sanidad pública.

En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha analizado el papel de la sanidad en el debate público y político del momento, en un contexto en el que este pasado sábado, las movilizaciones promovidas por UGT y CCOO en defensa de la sanidad pública y en contra de los "parches" en la misma, los déficit de financiación, las listas de espera, la merma de servicios y la sobrecarga laboral de las plantillas reuniese a más de 75.000 personas en las capitales de provincia, según los sindicatos.

Especialmente, el Gobierno andaluz ha afrontado críticas por la no renovación de unos 8.000 facultativos sanitarios contratados temporalmente en toda Andalucía a cuenta de la pamdemia, con cargo a unos fondos estatales cuyo agotamiento alega la Junta.

Al respecto, la Consejería de Salud, dirigida por el popular Jesús Aguirre, viene defendiendo que durante la actual legislatura, la provincia de Sevilla ha incorporado 4.392 nuevos facultativos sanitarios, un 18,2 por ciento de la plantilla total, así como actuaciones como la reapertura del antiguo hospital militar Vigil de Quiñones, una medida fuertemente demandada en la capital andaluza.

Especialmente, Javier Fernández ha señalado la reciente creación de la plataforma promovida por un total de 89 alcaldes de la provincia, la mayoría del PSOE o IU, figurando además otros partidos como Andalucía por Sí (AxSí); ante el "grave deterioro" de la sanidad pública en los municipios, en especial de la atención primaria; si bien pesan avisos respecto a la falta de pediatras, los cierres de puntos de urgencia por la agrupación de los mismos o los déficit en materia de salud mental, entre otros aspectos.

LA PLATAFORMA MUNICIPAL

En ese sentido, Javier Fernández ha considerado como "un hecho histórico" la conformación de esta plataforma de responsables municipales "unidos" más allá de "la configuración diferente de los territorios y comarcas" e "independientemente del color político" de cada uno de los alcaldes. Al punto, ha avisado de que los alcaldes del PP, partido que atribuye al PSOE la creación de dicha plataforma, han antepuesto los "intereses" políticos a los de su ciudadanía al no adherirse a esta plataforma.

En ese contexto, Fernández, quien como alcalde de La Rinconada participa de la citada plataforma, ha expuesto que si bien durante la última etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía "posiblemente" la sanidad pública necesitase algunos "ajustes", pues "todo es mejorable", --y también entonces fueron celebradas protestas--; "los escenarios (del pasado y del presente) son absolutamente diferentes".

"No tiene nada que ver la foto actual de la sanidad pública y la atención primaria con cómo estaba cuando el PSOE gobernaba", ha asegurado, defendiendo que con el PSOE a las riendas de la Administración andaluza, "los médicos atendían" a la ciudadanía, "no había colas en los centros de salud", el servicio de Salud Responde contestaba las consultas, "no se cerraban puntos de urgencia y no existían las listas de espera" que pesan actualmente.

LA "FOTO" DEL SISTEMA SANITARIO

"La foto de hoy no tiene nada que ver", ha aseverado el secretario general del PSOE sevillano respecto a la situación actual de la sanidad pública y la situación de la misma cuando gobernaban los socialistas. Al punto, ha revelado que los estudios que maneja el PSOE reflejan que "para el 90 por ciento" de las personas encuestadas, la situación de la sanidad constituye "el principal problema" de Andalucía, principalmente porque "es algo que la gente está viendo y aprecia en su día a día". "Es una odisea conseguir que te vea el médico", ha enfatizado.

De este modo, ha alertado de que a día de hoy, "la situación es absolutamente dramática en la sanidad pública y la atención primaria", porque "no sólo faltan recursos", sino que además media una estrategia de "desmantelamiento de la sanidad pública usando como excusa la pandemia".

"INYECCIONES DIRECTAS" A LA SANIDAD PRIVADA

Así, ha avisado de un "sistema" específicamente ideado para "transferir dinero de la sanidad pública a la privada, a través de conciertos" o mediante "inyecciones directas" de fondos públicos a la sanidad privada.

De tal manera, Javier Fernández ha avisado al Gobierno andaluz del "rotundo éxito" de las movilizaciones celebradas el pasado sábado en defensa de la sanidad pública, señalando que "tras esos 89 alcaldes" de la mencionada plataforma provincial "hay miles de vecinos que han dicho basta ya" ante los problemas de los servicios sanitarios. Tales extremos, según sus palabras, deben conducir al Ejecutivo autonómico a "tomar nota" y "dar un volantazo" en la gestión de la sanidad pública.