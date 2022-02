Javier Fernández ve a Muñoz "relevo de presente y futuro" y descarta que las autonómicas "arriesguen" su candidatura

Confirma que Espadas encabezará la lista del PSOE por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el alcalde hispalense, Antonio Muñoz, es el "relevo de presente y de futuro" del partido para la capital andaluza, garantizando que será el candidato socialista en las elecciones municipales de 2023 y que tal extremo no está sujeto a "ningún tipo de riesgo" por los comicios autonómicos de este año y el resultado de los socialistas en tal contienda electoral.

En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha valorado una vez más el papel de Antonio Muñoz, quien tras ostentar las delegaciones municipales de Cultura, Turismo y Hábitat Urbano se convertía el pasado 3 de enero en el nuevo alcalde hispalense en sustitución de Juan Espadas, dada la salida del mismo de la esfera municipal para centrarse en su papel de secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En ese sentido, ha manifestado su "confianza y certeza absoluta" de que Antonio Muñoz "va a ser el candidato" socialista a la Alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales de la primavera de 2023, algo de lo que "no hay duda" en las sedes socialistas de "Ferraz, San Vicente y Luis Montoto", en alusión a las direcciones nacional, regional y provincial del partido.

Y es que según ha defendido, por su "bagaje, experiencia y trayectoria", --pues no en vano es edil en Sevilla desde 2011 y responsable de gestión municipal desde 2015--, Muñoz constituye "una figura absolutamente solvente desde todos los puntos de vista". "Será el candidato seguro", ha enfatizado el secretario general del PSOE sevillano, señalando que la ciudadanía hispalense "no debe tener ninguna duda sobre eso".

Es más, ha asegurado que su papel como futuro candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023 no está sujeto a "ningún tipo de riesgo" por los comicios autonómicos de este año y el resultado de los socialistas en dicha cita electoral. "No estamos en esas tesis", ha indicado Javier Fernández defendiendo que Antonio Muñoz constituye "un relevo de presente y de futuro" para Sevilla y avisando de que "el PSOE no hace experimentos".

De tal manera, Javier Fernández ha llamado a "deslindar absolutamente las elecciones autonómicas de las municipales", porque no habrá "interrelación" entre una y otra cita en las urnas. Al hilo, ha confirmado que Juan Espadas encabezará la lista del PSOE por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas, ante las cuales los socialistas sevillanos no contemplan "otro escenario que ganar y crecer", después de que en los anteriores comicios autonómicos conservasen su papel de primera fuerza, pero perdiesen dos escaños.

EL "PROYECTO" DE MUÑOZ PARA SEVILLA

Augurando que Antonio Muñoz "va a ganar la confianza" del electorado hispalense en 2023, Fernández ha precisado no obstante que el actual primer edil "no está centrado" en las vertientes orgánicas o electorales, sino que "está desde el primer minuto preocupado por los problemas de los barrios" y de la ciudad y por "demostrar que tiene un proyecto para Sevilla y desarrollarlo", porque "es un gran alcalde".

En paralelo, Javier Fernández ha evaluado el proceso de celebración de las asambleas de las agrupaciones locales del PSOE de Sevilla, en el marco de la renovación escalonada de las estructuras del PSOE.

Según ha expuesto, tras el congreso provincial del PSOE sevillano, saldado con su designación en el cargo y la conformación de una nueva comisión ejecutiva respaldada por el 89 por ciento de los compromisarios que participaron en el cónclave, las asambleas de las agrupaciones locales han profundizado en la "unidad y cohesión".

LAS ASAMBLEAS LOCALES

Más al detalle, ha explicado que tras concluir dicho procedimiento el pasado 13 de febrero, el PSOE de Sevilla había celebrado 113 asambleas de agrupaciones locales, todas ellas en torno a una lista única salvo en cuatro casos, los de la agrupación Sur de Sevilla capital, Écija, Cazalla de la Sierra y Alcalá de Guadaíra, donde concurrieron dos candidaturas al liderazgo de cada una de estas agrupaciones locales.

En el caso de las agrupaciones de Alanís y El Garrobo, según ha abundado Fernández, no mediaron candidaturas y la dirección provincial asumirá las riendas de las mismas, "probablemente" a través de sendas comisiones gestoras, para reconducir su situación.

Es decir que "casi en un 99 por ciento" de los casos, las asambleas de las agrupaciones locales han sido resueltas "desde el diálogo, la unidad y la cohesión", el "objetivo" marcado por los socialistas.

EL PSOE "HA CERRADO MUY BIEN ESE PROCESO"

Así, ha defendido que el PSOE de Sevilla "ha cerrado muy bien ese proceso" tras las elecciones primarias celebradas por el PSOE andaluz en primavera del año pasado para resolver quién lideraba la candidatura socialista a la Presidencia de la Junta, unos comicios ganados por el ya exalcalde hispalense Juan Espadas frente a las aspiraciones de la expresidente autonómica y exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz de revalidar el liderazgo de la candidatura.

Finalmente, Javier Fernández ha asegurado que un caso "diferente" es el de la agrupación del distrito Macarena de Sevilla capital, donde el diputado autonómico Carmelo Gómez renunció a la Secretaría General junto con su secretario de Organización, denunciando un supuesto "pucherazo electoral" que el partido descarta. Según el líder del PSOE sevillano, la idea es que "en breve se convoque una asamblea" en dicha agrupación, pues la misma goza de "estabilidad suficiente" como para evitar la constitución de una comisión gestora.

