Jim Sheridan recibe el Giraldillo de Honor del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal, ha entregado el Giraldillo de Honor al cineasta irlandés Jim Sheridan, autor de películas imprescindibles como En el nombre del padre y Mi pie izquierdo. El acto, celebrado en el Cartuja Center, ha estado presidido por la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y ha contado con la presencia de destacadas figuras del mundo del cine europeo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Sheridan ha sido homenajeado por su trayectoria excepcional, marcada por una mirada profundamente humana a los conflictos sociales y políticos de Irlanda, combinando emoción, rigor y ética cinematográfica.

"Con este galardón, el Festival reconoce la trayectoria de un creador que ha sabido retratar con una mirada profundamente humana los conflictos sociales y políticos de su país natal, Irlanda, conjugando emoción, rigor y ética en cada una de sus películas", ha subrayado Moreno, quien ha resaltado que Jim Sheridan se suma a la lista de grandes nombres homenajeados en esta edición, reafirmando la vocación internacional del certamen.

La entrega del Giraldillo de Honor a Sheridan simboliza, según la delegada, "el compromiso del cine con la verdad, la justicia y la dignidad humana". "Sevilla se enorgullece de acoger a un creador que ha sabido dar voz a los silencios de su tiempo", ha concluido.