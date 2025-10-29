Las jornadas de Memoria Democrática de Alcalá (Sevilla) reivindican el papel de los maestros y la educación

Posado durante la celebración de las II Jornadas sobre Memoria Democrática con la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, en el centro. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continúa con la celebración de las II Jornadas de Memoria Democrática. Este martes, 28 de octubre, se ha proyectado en el teatro de la localidad de la película 'El maestro que prometió el mar' y ha tenido lugar la conferencia a cargo del ex Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, sobre "la importancia de la formación en el marco de la Segunda República".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, y el delegado de Memoria Democrática, Christopher Rivas, quienes han destacado "el papel fundamental de la educación y de los maestros de la época para avanzar en valores justos y democráticos".

Rivas ha abierto esta segunda jornada destacando "el valor de la educación como semilla de justicia y de libertad", al tiempo que ha enmarcado que "cuando la democracia retrocede, lo que avanza es el dolor y el sufrimiento". Además, ha subrayado el "importantísimo papel de los maestros que enseñaron a pensar y fueron silenciados", tema central de la película 'El maestro que prometió el mar', una historia que recuerda a "quienes quisieron enseñar libertad y pensamiento y a los que el miedo quiso borrar", ha puntualizado.

Por su parte, la alcaldesa ha reafirmado el "compromiso" del Ayuntamiento con la memoria democrática y el papel "transformador de la educación" en el marco de unas jornadas que destacan "el papel del compromiso con la verdad la justicia y la reparación de todas las víctimas y de los familiares que sufrieron la represión franquista".

Así, Paqui Olías presentó al invitado especial, el exsecretario de Estado de Educación, y figura "clave" en la política educativa española, Alejandro Tiana, quien ofreció una reflexión sobre la educación como "motor de progreso social y heredera de los valores republicanos que guian la enseñanza".

Las actividades previstas para este miércoles, 29 de octubre, se suspenden debido a la alerta naranja activada por las inclemencias meteorológicas.

Las II Jornadas de Memoria Democrática culminarán con la celebración del acto institucional el viernes 31 de octubre con un día para el recuerdo y homenaje a las victimas.