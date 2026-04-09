Jóvenes talentos del flamenco protagonizan el espectáculo 'Parque de añoranza' en el Maestranza de Sevilla

El guitarrista flamenco Pablo Heredia. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza acoge 'Parque de añoranza', este martes, 14 de abril, un espectáculo "vibrante y contemporáneo" protagonizado por algunas de las "jóvenes promesas más destacadas" del flamenco actual: el cantaor José Anillo, la bailaora María Guerrero, el guitarrista Pablo Heredia y el percusionista Adrián Trujillo.

El espectáculo, dentro del ciclo 'Alternativas de cámara' en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla, es una obra original del guitarrista Pablo Heredia que ofrece un "viaje emocional" donde se fusionan la tradición flamenca con nuevos lenguajes. 'Parque de añoranza' destaca por integrar cante, baile, toque y percusión "desde una perspectiva joven y comprometida con la evolución del flamenco".

José Anillo inició su trayectoria cantando en academias de baile. Comenzó su carrera profesional con la compañía de Manuela Carrasco, carrera que consolidó colaborando con figuras como Cristina Hoyos e Israel Galván.

Bailaora gaditana con proyección internacional, María Guerrero forma parte de la compañía de Sara Baras y combina escena y docencia con gran reconocimiento.

Pablo Heredia ha sido premiado en concursos nacionales, actúa como solista y acompañante en festivales y tablaos, mientras que Adrián Trujillo, percusionista gaditano versátil y creativo, ha trabajado con grandes artistas y lleva el flamenco por todo el mundo con proyectos musicales y sociales.

Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se llevan a cabo gracias al apoyo de Fundación Banco Sabadell. Las entradas se pueden adquirir a través de la web y en las taquillas del Teatro.