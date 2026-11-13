El juzgado plantea abrir causa por desobediencia de la Casa de Alba por el desprecinto de pozos en Aznalcázar (Sevilla)

Archivo - Imagen de uno de los pozos precintados en la finca Aljóbar - CHG - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investigaba los ocho pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar en el término municipal de Aznalcázar, ha planteado abrir un posible procedimiento separado al identificar que estos pozos se encontraban desprecintados "haciendo presunto caso omiso" a una resolución judicial anterior que acordaba el precintado de los mismos.

Cabe mencionar que hace algo más de un mes el juez acordaba el archivo provisional de la investigación, al considerar que con los informes técnicos recabados no podía concluirse que las extracciones realizadas en esta finca, gestionada por la sociedad Eurotecnia Agraria, "hayan supuesto o podido suponer un peligro para el acuífero o su hábitat". En la causa constaba en calidad de investigado el representante legal de esta entidad, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.

Según recoge la providencia, consultada por Europa Press, el juez basa esta decisión en un atestado del Equipo Seprona de la Guardia Civil, fechado en el 9 de octubre de 2026, en el que consta el "desprecinto de los pozos" que había sido acordado en resolución judicial.

En este informe se informa y documenta gráficamente, según el magistrado, que esos pozos "precintados judicialmente por resolución del 31 de enero de 2025, se encontraban en funcionamiento, haciendo caso omiso presuntamente a lo acordado en esta última resolución judicial".

Por ello, ha acordado deducir testimonio de las actuaciones por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de la medida cautelar.