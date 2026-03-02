A juicio este martes en Sevilla por comprar químicos para elaborar explosivos artesanalmente sin autorización

Archivo - Exterior de la Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este martes, 3 de marzo, a un acusado de un presunto delito de tenencia o depósito de explosivos al "dedicarse con fines desconocidos, a la adquisición de sustancias químicas precursoras de explosivos y otros productos químicos para elaborar de manera artesanal mezclas explosivas, incendiarias y pirotécnicas, careciendo de las autorizaciones y licencias necesarias para la fabricación, posesión, manipulación o uso de explosivos, mezclas explosivas, así como artefactos y mezclas pirotécnicas". Por los hechos enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los días 5 y 22 de julio "fueron detectados en el aeropuerto de Madrid-Barajas dos paquetes de 18 y 16 kilogramos de peso respectivamente, siendo el destinatario de los mismos el acusado, el cual los había comprado por Internet, conteniendo los referidos paquetes lo que resultó tras ser objeto de análisis por el laboratorio de Aduanas del aeropuerto nitrato de celilosa, clorato potásico y nitrato potásico".

Esto son "sustancias que mezcladas entre sí sirven para la valoración de explosivos y de pólvora". Así, "tras constatar que no se trataba de sustancias estupefacientes, los referidos paquetes fueron enviados a su destino, el domicilio del acusado".

Tras este hallazgo, prosigue, "comenzó una investigación por la Guardia Civil y se pudo constatar que entre noviembre de 2020 y abril de 2021 el acusado hizo a la misma empresa rusa hasta cuatro pedidos online que fueron remitidos a su domicilio antes indicado, así como el 21 de julio de 2021 recibió en su lugar de trabajo otro paquete adquirido online por una empresa de pirotecnia, que contenía carbón vegetal molino y refinado", esta última una sustancia que "sirve también para la elaboración de pólvora, interesándose también el acusado en la adquisición en esta empresa de nitrato potásico, también utilizado para la elaboración de pólvora, sin que se tenga constancia de que llegara a adquirir el referido nitrato potásico a la indicada mercantil".

Así, el 31 de agosto de 2021 fueron incautadas en una entrada y registro en el domicilio del acusado diversas sustancias, entre las que se encuentran 5,7 kilogramos de mezcla explosiva, en este caso pólvora, ya elaborada, 43 artefactos explosivos de elaboración artesanal ya terminados, 19 rollos de mecha y 10 mechas artesanales sueltas, 700 cerillas eléctricas y 28,3 kilogramos de precursores de explosivos restringidos.

También fueron hallados 19 kilogramos de diversos productos, entre ellos químicos para la fabricación de explosivos, 126 tacos de mezcla explosiva prensada para artefactos explosivos, manuales y anotaciones manuscritas para la fabricación de mezclas explosivas y pirotécnicas, diversa maquinaria, así como herramientas y elementos para la manipulación de mezclas explosivas, entre otros elementos tecnológicos.

Acto seguido, durante la inspección del vehículo del acusado, fueron hallados en el maletero, según la Fiscalía, siete artefactos explosivos de elaboración artesanal, tres mazos de mecha detonadora de color rojo y una carcasa de cartón para utilizar como mortero para el lanzamiento de artefactos explosivos o pirotécnicos.

Según el Ministerio Público, la pólvora empleada "había sido fabricada artesanalmente por el acusado" y la misma "estaba destinada a la fabricación de distintos artefactos explosivos y pirotécnicos como los que fueron intervenidos ya terminados". Sobre las mechas y detonadores, enmarca que "los mismos estarían destinados a la fabricación artesanal de artefactos explosivos o pirotécnicos como los que fueron intervenidos al acusado, los cuales estaban dotados de mechas de iguales características".

En relación con el perclorato y el clorato potásico, expresa que "para su legal adquisición es necesario contar con la preceptiva licencia previa de la que carecía el acusado. Ambas sustancias se usan para la fabricación de explosivos como la pólvora, la cloratita u otros explosivos propulsores".

Entre otros asuntos, el Ministerio enmarca que fueron halladas carcasas o envases cilíndricos que "eran utilizados por el acusado para la fabricación de artefactos caseros introduciendo la mezcla explosiva en los mismos y un sistema de iniciación, que a su vez se correspondía con los rollos de mechas incautados", algo similar para los tubos de cartón, que se usaban para "introducir en ellos la mezcla explosiva que después prensaría con la prensa hidráulica", al igual que el resto de envases esféricos de plástico.

Por su parte, también se encontraron documentos referentes a los envíos de paquetes cuyo destinatario era el acusado, los cuáles se corresponden con los detenidos en el aeropuerto Madrid-Barajas. Asimismo, fueron detectados una tarjeta de memoria con una carpeta con el nombre 'Pólvoras' con "imágenes del acusado desde el año 2018 manipulando distintos tipos de petardos y cohetes de fabricación casera en la vía pública, con una especie de tutorial realizado por el acusado hablando de los diferentes tipos de mechas, existiendo asimismo en la referida carpeta otros tutoriales para la elaboración de dichos artefactos y una imagen con los grados de concentración y composición de la mezcla para elaborar pólvora".

También fue detectado un ordenador portátil en el que "había diferentes correos electrónicos del acusado, referentes a la compra y envíos de paquetes antes aludidos, otras compras y envíos a distintas empresas de nitrato potásico, nitrato de celulosa, perclorato de potasio, apreciándose también que en la carpeta de webs favoritas se encontraban aquellas relacionadas con la fabricación de artificios pirotécnicos, existiendo también una carpeta con el nombre 'Pen', conteniendo varios manuales para la fabricación artesanal de diferentes armas de fuego".

De igual forma, se constató que en el teléfono móvil había "numerosos sms, correos electrónicos, fotografías y vídeos relacionados con los precursores y sustancias incendiarias, explosivas y pirotécnicas referidas". Apostilla el Ministerio Público que "si bien el acusado no tenía diagnosticada ninguna enfermedad psiquiátrica en la fecha de los hechos, sí presentaba rasgos disfuncionales de personalidad de carácter obsesivo que afectaban su capacidad volitiva".

Tal y como consta en el mencionado escrito, los hechos son constitutivos de un delito de tenencia o depósito de explosivos, por los que responde el encausado en concepto de autor, con atenuante de anomalía o alteración psíquica, por el que impone al mismo cinco años de prisión.