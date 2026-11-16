La Junta aportará hasta 26 millones para el centro de Ryanair en Sevilla, con 500 millones de inversión y 600 empleos

Archivo - Un trabajador realizando labores de mantenimiento en el Hangar de Ryanair en Sevilla en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes que el Gobierno andaluz aportará entre 24 y 26 millones de euros de fondos propios para complementar las ayudas del Ejecutivo central destinadas al nuevo centro integral de reparación de motores aeronáuticos que Ryanair instalará en el Puerto de Sevilla, hasta alcanzar una financiación pública total de 41 millones de euros. La iniciativa contempla una inversión industrial de 500 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo directos.

En declaraciones a los medios, Paradela ha calificado la llegada de esta instalación como una "gran noticia" para Andalucía, después de dos años y medio de negociaciones en los que Sevilla ha competido con más de una docena de posibles ubicaciones europeas. En este sentido, ha asegurado que, en sus cuatro años y medio como consejero, esta ha sido la inversión industrial "más difícil de captar para Andalucía", así como la "más exigente" por el trabajo minucioso que ha requerido en los diferentes aspectos del proyecto.

El responsable autonómico ha detallado que la Junta complementará la aportación del Gobierno central, situada entre 15 y 17 millones de euros, hasta alcanzar los 41 millones, el máximo permitido para una inversión de estas características conforme al marco europeo de ayudas de Estado. Para ello, la Consejería ha modificado su normativa de incentivos con el objetivo de alcanzar la máxima intensidad de ayudas autorizada por la Unión Europea.

Del mismo modo, ha explicado que una de las principales tareas durante las negociaciones ha consistido en estudiar las características tecnológicas de la inversión y su encaje en las tecnologías consideradas estratégicas para la Unión Europea. En este contexto, ha recordado que, aunque el Gobierno central participa en la financiación mediante los incentivos económicos regionales, corresponde a las comunidades autónomas proponer y tramitar los expedientes. Asimismo, ha señalado que los plazos de respuesta del Consejo Rector de Incentivos Económicos Regionales, que se reúne únicamente dos veces al año, introducen cierta incertidumbre para los proyectos industriales de gran envergadura.

DOS AÑOS Y MEDIO DE NEGOCIACIONES Y 28 REUNIONES

Sobre el proceso de captación de la inversión, Paradela ha explicado que el primer contacto con la compañía se produjo en marzo de 2024, cuando mantuvo una reunión con su consejero delegado. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, se desplazó hasta Dublín acompañado por la entonces consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, para trasladar una propuesta concreta sobre incentivos y las condiciones que podía ofrecer Sevilla para acoger el proyecto.

Desde mayo de 2025, según ha detallado, se han celebrado un total de 28 reuniones con la aerolínea, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria, para resolver los diferentes aspectos técnicos, administrativos y económicos necesarios para asegurar la implantación de las instalaciones. El consejero ha insistido en que la complejidad de las negociaciones ha superado incluso la de otras importantes inversiones industriales captadas por Andalucía, entre las que ha citado proyectos vinculados al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Dragados Offshore o la implantación del fabricante aeronáutico Pilatus en Sevilla.

Entre las principales dificultades, ha señalado la necesidad de estudiar diferentes ubicaciones para las instalaciones, inicialmente incluso fuera de Sevilla aunque dentro de Andalucía, así como garantizar el suministro energético requerido por una infraestructura industrial de estas características y adaptar las ayudas públicas al marco europeo. También ha puesto de relieve la agilización de los trámites ambientales mediante la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, que permitió obtener la autorización ambiental en tres meses, frente al plazo máximo de cinco meses que se había acordado con la compañía.

A ello se suma la mejora del suministro eléctrico en el entorno portuario. Sobre esta cuestión, Paradela ha recordado que el Consejo de Gobierno autorizó recientemente una subvención de 1,9 millones de euros a la Autoridad Portuaria de Sevilla para desarrollar infraestructuras energéticas que permitan acoger nuevas inversiones industriales, entre ellas la de Ryanair.

"Ha habido que atar muchísimos cabos", ha resumido el consejero, quien ha atribuido el resultado al trabajo desarrollado por los equipos técnicos de su departamento, junto al Ayuntamiento, el Puerto de Sevilla y otras áreas del Gobierno andaluz.

RYANAIR ANUNCIARÁ OFICIALMENTE EL PROYECTO ESTE MARTES

El consejero ha confirmado que el máximo responsable de Ryanair acudirá este martes a Sevilla para presentar oficialmente la inversión, aunque la noticia haya trascendido este lunes tras conocerse la financiación estatal. Preguntado por la posibilidad de que exista malestar entre el Gobierno central y la Junta por el adelanto del anuncio, Paradela lo ha descartado y ha defendido que "la noticia capital es que Andalucía se trae una inversión definitoria para el futuro del sector aeroespacial" y que esta se ubicará en Sevilla.

No obstante, ha reconocido que la compañía habría preferido esperar hasta la presentación prevista para este martes, al igual que la administración andaluza. Según ha explicado, la noticia se ha conocido después de que el Consejo Rector de Incentivos Económicos Regionales se reuniera el pasado viernes y quedase confirmada la aportación estatal para el proyecto. En cualquier caso, ha insistido en que la prioridad es la llegada de una inversión de "enorme calado" por su cuantía, la generación de empleo y su aportación al tejido industrial andaluz, descartando cualquier enfrentamiento institucional por el momento en que se haya hecho pública.

En cuanto a las características de las instalaciones, Paradela ha detallado que Ryanair ubicará en el Puerto de Sevilla un centro integral de reparación de motores aeronáuticos, una actividad que la aerolínea realizaba hasta ahora mediante servicios externos y que ha decidido internalizar.

Se trata de una actividad de elevado valor añadido vinculada a las operaciones de mantenimiento y revisión que las compañías aéreas deben realizar periódicamente sobre sus motores conforme a las exigencias de la normativa internacional.

El proyecto contempla además un programa de formación específica para los 600 trabajadores directos que necesitará el centro, para cuyo desarrollo han participado las consejerías competentes en materia de Educación y Empleo.

Paradela ha destacado en este sentido la capacidad formativa y la disponibilidad de personal cualificado en Sevilla, donde se encuentra el centro de formación aeroespacial Javier Imbroda, en La Rinconada, como uno de los factores que han contribuido a la elección de la capital andaluza. Asimismo, ha subrayado que más de un centenar de las aproximadamente 150 empresas vinculadas al sector aeroespacial de Andalucía están ubicadas en Sevilla, lo que proporciona una importante industria auxiliar capaz de prestar servicios y beneficiarse de la llegada de nuevas inversiones.

El consejero ha señalado que Andalucía representa aproximadamente un tercio de la industria aeroespacial española y ha citado el crecimiento de los programas aeronáuticos de Airbus, como el A330 MRTT y el C295, así como la llegada de Pilatus, como ejemplos del dinamismo que atraviesa el sector.

A su juicio, la implantación del centro de Ryanair viene a confirmar que "Andalucía, Sevilla, es la capital del sector aeroespacial del sur de Europa" y permitirá seguir reforzando esa posición mediante la atracción de nuevas inversiones industriales y el impulso a las empresas auxiliares andaluzas.