Archivo - Imagen de una subestación eléctrica de Endesa en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - ENDESA - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Sevilla ha autorizado la ampliación de subestación eléctrica de La Corchuela, ubicada en Dos Hermanas, con un tercer transformador en un plazo de dos años y con una inversión de 2.918.242 euros.

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía consultado por Europa Press, la filial de distribución eléctrica de Endesa en España, e-distribución redes digitales, instalará un nuevo transformador de potencia (TR3) de 125 MVA y 220/66 kV con regulación de carga, así como su correspondiente nueva posición para reforzar la capacidad de transformación y el suministro eléctrico de alta y media tensión en el área metropolitana sur de Sevilla y los desarrollos industriales de la zona.

De esta manera, el proyecto, que inicialmente se presentó bajo el nombre de Puerto Sevilla, permitirá ampliar la capacidad de esta instalación estratégica para la red eléctrica sevillana.

Asimismo, el proyecto ha contemplado la ampliación de las barras de 66 kV para facilitar la conexión del nuevo equipo, la adecuación del sistema de servicios auxiliares de corriente alterna y la incorporación de nuevos dispositivos en el Sistema Integrado de Control y Protección (Sicop) para el telecontrol de la instalación.

De acuerdo con los términos de la autorización concedida por la Administración autonómica, la empresa distribuidora dispone de un plazo máximo de dos años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, para ejecutar las obras.

Una vez finalizados los trabajos, la puesta en servicio quedará supeditada a la obtención de la correspondiente autorización de explotación tras el reconocimiento sobre el terreno por parte de los técnicos de la Delegación Territorial.

EL PLAN PUERTO SEVILLA

En este contexto, el plan completo de la Hacienda La Corchuela está asignado desde enero de 2026 a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de la Junta de Andalucía para recortar los plazos administrativos y coordinar su despliegue junto con las líneas de 66 kV asociadas.

Esta subestación de 220/66 kV constituye uno de los tres ejes principales del Plan Puerto Sevilla, diseñado para conectar la red de distribución con la red de transporte eléctrico que gestiona Red Eléctrica de España (REE). Junto a esta instalación, el plan incluye la construcción de cuatro nuevas líneas de distribución de 66 kV --dispuestas en dos dobles circuitos entre Puerto Sevilla, Guadaíra y Tablada-- y la adecuación de diversas líneas existentes en la zona.

Con el despliegue de estas infraestructuras, que prevén generar 80 empleos durante la fase de construcción y tres directos para su mantenimiento, e-distribución busca atender las nuevas demandas derivadas del crecimiento residencial, industrial y logístico en el entorno del Puerto de Sevilla y el sur de la capital, además de aumentar la capacidad de evacuación de generación renovable.

La inversión total prevista por la distribuidora para acometer estos proyectos asciende a 25,5 millones de euros.