La Junta autoriza la contratación de las obras para mejorar el saneamiento de aguas de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de obras, por valor de 14 millones de euros, para adecuar el saneamiento de Sevilla y parte de su área metropolitana a las necesidades actuales y futuras de su población.

Entre las medidas que contempla este proyecto se encuentra tanto la construcción de nuevas conducciones para agua y vertidos como la sustitución de tuberías que cruzan el río Guadaíra y que actualmente se encuentran colapsadas.

En concreto, las actuaciones afectarán al tramo del colector ubicado en el cruce bajo de este río, a la altura del distrito Bellavista-La Palmera del término municipal sevillano. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de reordenación del sistema de depuración que está impulsando la Junta y que implica la supresión de dos de las cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) con las que contaba la capital andaluza (San Jerónimo y Tablada).

Una vez concluida esta mejora, la red de saneamiento dispondrá de las secciones y del material necesario para poder aumentar el caudal máximo admisible de las EDAR que seguirán en funcionamiento en Sevilla, garantizando así el correcto tratamiento de las aguas residuales que reciben.

Este proceso es especialmente importante en áreas como ésta, ubicada en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Las actuaciones, declaradas de interés de la Comunidad Autónoma en 2010, tienen un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

En cuanto a los recursos económicos, el presupuesto plurianual que el Gobierno andaluz destina a estas obras de depuración estará financiado al 100% con cargo al canon de mejora autonómico.