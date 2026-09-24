La Junta Municipal del Distrito de Triana en Sevilla aprueba una iniciativa para que Chapina sea vivienda asequible

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal del Distrito Triana ha aprobado una propuesta socialista para que cualquier modificación del planeamiento que permita implantar o aumentar el uso residencial en el solar de Chapina quede condicionada a que el cien por cien de la edificabilidad residencial resultante se destine a vivienda asequible.

Los socialistas han celebrado la aprobación de esta iniciativa, que ha contado con la abstención del Partido Popular, misma vez que ha argumentado que la propuesta plantea que "si el Ayuntamiento modifica el planeamiento para permitir o incrementar el uso residencial, aproveche esa decisión para garantizar vivienda a precios asumibles en un barrio especialmente afectado por el encarecimiento de los precios".

La concejal socialista Encarnación Aguilar ha valorado la aprobación de la iniciativa y ha reclamado al Gobierno local que pase "del diagnóstico a la acción".

Para el PSOE, "el debate no está en impedir que se construya vivienda, sino en decidir qué obtiene la ciudad a cambio de una modificación urbanística que permite transformar el uso de un suelo que estaba destinado a equipamiento".