La Junta pide un informe "urgente" a Endesa para "clarificar" los cortes de luz en Triana y el Casco Antiguo, en Sevilla

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha confirmado este jueves en sede parlamentaria que ha solicitado, con fecha 8 de julio, un informe "urgente" a Endesa para que ésta "clarifique" las causas de los cortes de luz que se han producido en Triana y el Casco Antiguo. "Con ello, se abrirá un expediente informativo nuevo si se detectan carencias que requieran inversiones adicionales".

Así lo ha señalado Paradela en respuesta a una pregunta formulada en el pleno por Adelante Andalucía, y en la que ha expresado su "pesar" y "preocupación por los vecinos que vienen sufriendo este problema, sobre todo, en esta época. Gente honrada que no puede usar el ascensor o que no puede conectar un aparato de aire acondicionado".

El consejero ha recordado que existe un plan de verano con "actuaciones extraordinarias de mantenimiento". "Estamos también ultimando --ha confirmado-- las alegaciones a un expediente sancionador a Endesa por deficiencias técnicas que encontramos en la auditoría de Sevilla y que confirmaba que el problema raíz --de los cortes-- está en los enganches ilegales.

"La raíz del problema es el uso fraudulento de las instalaciones. Está más que demostrado, y lo que provoca es una situación de vulnerabilidad, precisamente, a las familias que están al día en su contrato y que cumplen, efectivamente, con sus obligaciones", ha reconocido Paradela. En este punto, ha recordado que sólo el verano pasado hubo 24 incendios en la red de distribución de Andalucía por sobrecarga derivada de plantaciones de marihuana.

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha criticado que haya barrios enteros en la comunidad que viven en "un apagón normalizado". "Haya plantaciones de marihuana o no las haya, no hay excusas. La pobreza energética no es ninguna casualidad. Es un plan cruel y avaricioso de Endesa que está estafando a las clases populares y a la gente más vulnerable de Andalucía. Si no están aquí ustedes para solucionar estos problemas, ¿para qué están?".