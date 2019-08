Jupol lamenta que el resto de sindicatos le "pusieran la zancadilla" y le negasen tener un tablón y una sede en Sevilla

Publicado 28/08/2019 15:31:21 CET

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha lamentado que antes de que se celebraran las elecciones sindicales del pasado 19 de junio, donde obtuvieron por primera vez representación en el Consejo Policial, el resto de sindicatos le "pusieron la zancadilla" y se llegaron a oponer a que tuvieran un tablón de comunicaciones y una sede.

En una entrevista a Europa Press, el subsecretario nacional de acción sindical y uno de los fundadores del sindicato en Sevilla, Juan Manuel Ulric, ha señalado que le gustaría que la relación con el resto de sindicatos "fuera buena" y que "remasen en la misma dirección" pero que a día de hoy lo ve difícil porque desde que se creó Jupol en la provincia sevillana "han ido poniendo zancadilla tras zancadilla".

En ese sentido, Ulric ha censurado que, hasta que no ha obtenido representación en el Consejo de la Policía, el resto de sindicato "se han negado" a que tuvieran "un espacio para un tablón y una sede", e incluso a que pudieran "asistir a la reuniones trimestrales con el comisario provincial, José Manuel Espina".

"Hasta el pasado miércoles 24 de julio no se nos dejó asistir a la primera reunión trimestral y en ella el resto de sindicatos se negaron a hablar de los liberados sindical, lo que no entendemos por qué dado que, si no tienen nada que ocultar, no les supondrá problema alguno", ha abundado el representante sindical.

Con todo, Ulric ha señalado que pese a esa situación Jupol va a seguir con su línea de trabajo duro por y para los policías. "Poco a poco veremos los frutos de ese trabajo y aprovecharemos que los compañeros nos han dado la oportunidad de defenderlos durante los cuatro años siguientes y luchar por lograr la equiparación cien por cien y a mejorar las condiciones de la policía, algo que haremos sin miedo porque ni debemos favores ni tenemos trapos sucios que ocultar", ha apostillado.