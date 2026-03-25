Un jurado popular enjuiciará a un acusado de matar a un hombre con un tiro en Sevilla y abandonar su cuerpo

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo lunes 6 de abril a un varón acusado de asesinar a otro hombre, con el que mantenía "colaboración habitual en asuntos relacionados con el tráfico de drogas", al disparar al mismo con un arma en la cabeza, cuyo uso ejercía sin la licencia conveniente, en las inmediaciones del Mercadillo del Parque Alcosa. Posteriormente, "abandonó" el cuerpo de la víctima, que fallecería horas después, y aprovechó para sustraer el dinero que este contenía en su riñonera, mil euros en concreto, lo que habría sido la motivación principal del suceso, así como la "intención de acabar con la vida" del fallecido.

En el caso también será enjuiciada una segunda mujer, que estuvo presente en el momento de los hechos pero "accedió" a "ocultar" la culpabilidad del hombre incluso ante su pareja y familiares, que buscaron el cuerpo días después con la colaboración de ambos acusados, que negaron saber las circunstancias de lo ocurrido.

Por estos hechos, el hombre enfrenta una petición fiscal de 33 años y nueve meses de prisión, mientras que para la mujer el Ministerio Público solicita tres años de la pena correspondiente a la privación de libertad. Además, el primero deberá indemnizar a los familiares con una cantidad total de 370.000 euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que la investigada hará lo mismo, pero con 3.000 euros en total.

COLABORACIÓN EN TRÁFICO DE DROGAS

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 18 de febrero de 2024, sobre las 16,00 horas, momento en el que el acusado "acudió conduciendo con su vehículo a una determinada calle de Sevilla donde residía la víctima". Destaca que ambos mantenían colaboración habitual "en asuntos relacionados con el tráfico de drogas".

Una vez allí, prosigue, "se subieron al vehículo esta víctima, que ocupó el asiento del copiloto, y esta segunda encausada, que se sentó detrás del conductor". Cabe destacar que el afectado llevaba consigo "un bolso tipo bandolera o riñonera con unos mil euros y documentación variada en su interior, entre otros posibles efectos".

Así las cosas, el principal investigado "condujo el vehículo hasta llegar a la calle Capellán Leonardo del Castillo, en las inmediaciones del Mercadillo del Parque Alcosa, donde lo detuvo con la excusa de poder haber sufrido una avería".

Posteriormente, "se apeó del coche y, tras bordearlo, abrió la puerta trasera derecha. Fingiendo la avería, tiró de uno de los cinturones de seguridad y, sorpresivamente, cogió con su mano izquierda un arma de fuego que allí había estado escondido y disparó a la víctima con ella, actuando con la intención de acabar con su vida, así como la de apropiarse de los efectos de valor que llevaba consigo".

"DEJÓ TIRADO" EL CUERPO

Por ello, el hombre sufrió una lesión por arma de fuego con entrada a nivel de la región occipital izquierda --en la parte posterior del cráneo-- y sin salida que "lo dejó inconsciente".

A continuación, el presunto agresor "se volvió a meter en el coche y lo condujo unos pocos metros", tras lo que "detuvo nuevamente el vehículo y, tras abrir la puerta delantera derecha, sacó el cuerpo del mismo y lo dejó allí tirado". Después, volvió a subirse al mismo y se marchó de allí conduciéndolo.

Detalla la Fiscalía, "la encausada, sorprendida y asustada por lo que acababa de presenciar, dado que había estado ajena a lo que el otro acusado planeaba, optó por callar lo sucedido".

Mientras conducía, el hombre "arrojó a la vía pública el bolso tipo bandolera o riñonera, quedándose para sí los aproximadamente mil euros que contenía". Posteriormente, continuó conduciendo "hasta una gasolinera sita en la calle Vía Apia del polígono industrial Fuente Quintillo de Montequinto, en Dos Hermanas, donde, con la chica en su interior, limpió el vehículo".

"DICEN NO SABER NADA"

Seguidamente, dejó a la chica en la barriada de las 3.000 viviendas, "dándole algo de dinero al tiempo que le pidió que no contase nada de lo sucedido a nadie, a lo que ella deliberadamente accedió". El hombre, que habría quedado abandonado y tirado en el suelo, falleció sobre las 16,45 horas del referido día.

En el curso de los siguientes días, abunda el escrito, "familiares del fallecido contactaron con ambos acusados para tratar de localizarle, dado que desconocían lo que había pasado. Pero ambos negaron saber nada, ocultando así el fallecimiento y la autoría del mismo". Es más, los investigados "llegaron incluso a acompañar a la pareja del fallecido en busca del mismo, haciéndole creer que nada sabían". El Ministerio Público destaca que la chica calló en todo momento lo sucedido, ocultando así la responsabilidad del hombre.

Para evitar ser localizado, el varón "manipuló la placa de la matrícula del vehículo con una cinta aislante negra, de forma que su número original se transformó en un segundo número".

El hombre deja como herederos, al menos, a su madre, a su pareja y a sus hijas. El mismo se encuentra en prisión provisional preventiva desde el día 24 de febrero de 2024. La acusada, fue igualmente detenida y puesta en prisión preventiva, aunque el 12 de agosto de 2024 fue decretada su puesta en libertad.

El Ministerio Público detalla que el hombre responde en calidad de acusado por presuntos delitos de asesinato con alevosía, tenencia ilícita de arma corta, por carecer de permiso o licencia, robo con violencia, falsedad en documento oficial cometido por particular, con circunstancia agravante de responsabilidad criminal de reincidencia en el delito de asesinato y en el delito de robo.

Por su parte, la encausada responde en calidad de autora por un presunto delito de encubrimiento, sobre el que no concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.

De este modo, el juicio comenzará el día 6 de abril con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 7 y 8 comparecerán los testigos, el día 9 los peritos y el día 10 los tres acusados por estos hechos.