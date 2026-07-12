Localizan la estatua de Curro tras ser arrancada en la Puerta de la Barqueta de Sevilla

Archivo - Estatua de Curro en la Puerta de la Barqueta. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estatua de la mascota de la Exposición Universal de 1992, Curro, que había sido arrancada tan solo un mes después de ser colocada en la Puerta de la Barqueta de Sevilla, ha sido localizada a última hora de la tarde de este domingo, 12 de julio.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, y adelantaba Diario de Sevilla, por el momento la estatua está siendo custodiada por la Policía Local, que recibía una llamada al teléfono 092 alertando del hallazgo.

No obstante, cabe mencionar que, tras conocer los hechos, el Consistorio anunciaba que este acto sería denunciado e investigado. Es más, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, condenaba unos hechos que calificaba como "injustificables". "No tienen cabida alguna en una ciudad que es modelo de convivencia", lamentaba a través de su cuenta oficial de 'X'.