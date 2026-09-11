El Lope de Vega reabre con el concierto de Dorantes en la Bienal de Flamenco de Sevilla tras dos años cerrado

Interior del Lope de Vega tras las obras de rehabilitación. - EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega reabrirá sus puertas al público sevillano este sábado, tras permanecer cerrado dos años y una rehabilitación de 10 millones de euros. Será durante la Bienal de Flamenco de Sevilla, con el estreno absoluto de 'Fractal arcano', la nueva creación de Dorantes, cuyas entradas están agotadas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el músico lebrijano, figura esencial del piano flamenco contemporáneo, se presentará en esta ocasión en un formato despojado, acompañado únicamente por las palmas, para explorar desde la intimidad y la desnudez sonora un lenguaje profundamente arraigado en la tradición y abierto a nuevas búsquedas.

Por otro lado, el teatro permanecerá dos años compatibilizando el acabado de sus obras de rehabilitación y mejora con la actividad cultural diseñada por el Consistorio, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

Estos trabajos adicionales contarán con una inversión de cinco millones de euros, con lo que se acometerá la impermeabilización de la cubierta, entre otros trabajos que se realizarán "sin necesidad de cerrar el Lope".

De este modo, estas mejoras se unirán a las realizadas durante los dos años que el escenario sevillano ha permanecido cerrado, y en el que tras 10 millones de euros de inversión se ha renovado la caja escénica, las instalaciones que controlan tanto la regulación de luz como el sonido, se ha cambiado la cámara negra, el telón de boca de terciopelo, el equipo de sonido, además de otras tareas en materia de seguridad, como el telón ignífugo, que ha reducido su tiempo de acción, de 3 minutos a 30 segundos, y de instalaciones internas que han servido para "mecanizar el teatro para que esté operativo muchos años".

En este sentido, el alcalde, Jose Luis Sanz, reconoció que ha sido una obra "compleja" dado que, en principio, el Lope de Vega cerró para cambiar el telón ignífugo, lo que ha acabado siendo también una reforma de todo el sistema anti-incendio. "El no funcionamiento del sistema requería que cada vez que había un evento en el Lope hubiera avisado un retén de bomberos", ha afeado Sanz.

Asimismo, las obras pendientes del Lope se llevarán a cabo mediante la instalación de ascensores, tareas de impermanentización, accesibilidad, ampliación de los servicios y la recuperación de la grada paraíso, inhabilitada de momento debido a un informe técnico que ha requerido su renovación después de que durante años "tenía un aforo de 70 personas y vendían 120 entradas".

PROGRAMACIÓN DEL LOPE

Dentro de la programación de la Bienal, el Lope de Vega acogerá la actuación de Arcángel, con su espectáculo 'La copla del cante', el próximo 17 de septiembre; un día más tarde será el turno de 'Seis cuerdas', de Antonio Reyes con la colaboración de las guitarras de Rafael Riqueni, Manolo Franco, Diego del Morao, Joni Jiménez, José del Tomate y Nono Reyes.

De la misma manera, Rafael Riqueni y Tim Ries llevarán el 21 de septiembre 'Tunisia'; el 25 de septiembre será el turno de 'Hazme con los ojos señas', de Aurora Vargas y Juana Amaya; el 27 de septiembre acogerá el espectáculo de sevillanas 'Fue tu querer', con Macarena de la Torre, Juan de Mairena, Lidia Hernández, Rafael de Utrera, Carmen Lozano, Manolo Marín, Ana María Bueno Y Fran Fernández.

El 29 de septiembre, la Comañía David Coria llevará el estreno nacional de 'Babel. Torre viva'; el 30 de septiembre Mayte Martín llevará 'Arqueología de lo puro'; y el 2 de octubre, cerrará la programación de este escenario en la Bienal el estreno absoluto de 'Gesto mínimo', de Alfonso Losa.

Tras su participación en la Bienal, el teatro iniciará el próximo 11 de octubre su nueva programación estable, con las actuaciones de Carlos Hipólito, Aitana Sánchez-Gijón, José María Pou y Lolita Flores, entre otros.

Junto a ellos, el Lope volverá a ser también un escenario para los creadores sevillanos, con propuestas de Atalaya, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, Paula Comitre, Manuela Nogales, la Banda Sinfónica Municipal y La Ruta Turina, entre otros. La programación combinará teatro, música, danza, jazz, fado, flamenco y conciertos, con propuestas dirigidas a públicos diversos.

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO LICITADA

Las obras de rehabilitación del entorno del Casino de la Exposición y del propio teatro han sido adjudicadas, siendo "inminente" el inicio de las obras, que contarán con una inversión de 6,5 millones de euros y comenzarán con la demolición de todas las caracolas --módulos prefabricados-- que permanecen en el entorno del Lope de Vega.

A su vez, para la reapertura del teatro el próximo día 12 de septiembre para el concierto de Dorantes en el marco de la Bienal de Flamenco, se habilitará la entrada por el Casino de la Exposición y se habilitará un ambigú, cuyo servicio se está licitando.

Por otro lado, Sanz ha asegurado que la gestión del Lope de Vega seguirá en manos del ICAS, por lo que ha descartado una privatización de estas tareas. "Esta obra ha sido posible gracias al esfuerzo que ha hecho todo el personal del ICAS y será el ICAS el que siga gestionando este espacio cultural de la ciudad", ha sostenido.

Así, el alcalde ha criticado a su antecesor, el socialista Anotnio Muñoz, por el estado en el que se encontraba el recinto. "el Lope se ha llevado dos años y pico cerrado, pero llevaba diez años abandonado", ha afeado.

Actualmente, el espacio ha renovado 7.000 metros de cableado, 240 bombillas de la lámpara de araña, tapizado del patio de butacas, así como la intervención realizada en la fachada y elementos decorativos de la entrada y la reparación de las escaleras de acceso.