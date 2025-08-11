Lora del Río (Sevilla) asegura que la turbidez del agua se debe a un "episodio puntual" ya resuelto por mantenimiento

Archivo - Imágenes de recurso de una persona lavándose las manos en un lavabo. - María José López - Europa Press - Archivo

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río ha asegurado que este lunes "solo se ha detectado un único episodio puntual de turbidez en el agua", el cual ha sido "inmediatamente resuelto por los técnicos del servicio municipal del agua".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este "episodio aislado" ha tenido su origen en labores de mantenimiento en la red de distribución, que ha provocado "una turbidez temporal en una zona concreta, pero que ya ha quedado totalmente subsanado por los profesionales técnicos".

En respuesta a las declaraciones del PSOE en las que se califica de "turbidez inaceptable" esta situación, desde el Ayuntamiento han insistido en que "ha sido un caso aislado y no se han producido más incidencias a lo largo de la jornada".

Además, han subrayado que "se debe exclusivamente a trabajos de mantenimiento programados en la red, no a un problema estructural o recurrente", toda vez que han asegurado que la calidad del agua en Lora del Río "continúa cumpliendo los estándares sanitarios en todo momento y cualquier anomalía es atendida con máxima celeridad".

De este modo, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de "transparencia informativa y profesionalidad" en la gestión del abastecimiento de agua, al tiempo que ha señalado que seguirán informando "puntualmente de cualquier incidencia de relevancia, aunque este lunes no ha habido motivo para alarma ni para lanzar mensajes generalizados que no se corresponden con la realidad actual".

Desde el Consistorio de Lora del Río han indicado que siguen realizando sendas inversiones en el ciclo integral del agua que han dado sus frutos, señalado que "prueba de ello es que desde la última crisis no hemos vuelto a tener una incidencia generalizada en el municipio".

Por último, el concejal de aguas, Federico Cuevas, ha lamentado que el portavoz socialista "utilice un tema tan sensible como el agua para generar una alarma social sin fundamento, solo para intentar tener un rédito político".