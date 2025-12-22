'Lotería Tharsis' deja en Sevilla 50.000 euros del tercer premio de la Lotería de Navidad "gracias a la magia navideña"

Iván Martín, gerente de la 'Lotería Tharsis' de Sevilla a 22 de diciembre de 2025 - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la administración de Lotería de la calle Ciudad de Montilla número 3 de Sevilla, Iván Martín, se ha mostrado este lunes en declaraciones a Europa Press "contento, aunque muy sorprendido" tras haber repartido un décimo de lotería premiado con 50.000 euros con el número 90.693, correspondiente al tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Martín ha enmarcado que se sienten "muy afortunados" y que la noticia responde "a la magia que solo es posible en Navidad".

"Estamos muy contentos, a veces no sabes si repartirás un premio, pero mucho menos repartir un tercer premio. Son 50.000 euros", ha enmarcado emocionado el gerente.

Aunque se ha mostrado asombrado, no es la primera vez que Martín reparte un billete agraciado, dado que, en los diez años en los que se ha encargado de la administración del establecimiento, aún recuerda con alegría un quinto premio repartido en 2021.

"Yo llevo aquí diez años, antes había otros propietarios, pero recuerdo ese momento con gran emoción. Si no me equivoco, fue en 2021, un quinto premio. La gente se lo toma con gran alegría, como es natural", ha incidido.

En un "ajetreado" lunes de diciembre, entre el trasiego de los clientes habituales que visitan el establecimiento y aquellos que está previsto la visiten para celebrar este premio, Martín se pregunta si el premio habrá recaído sobre un vecino del barrio.

"Creo que lo vendí en estos últimos días, pero no lo recuerdo. Supongo que a algún vecino del barrio, suelen pasar mucho por aquí", ha narrado, aunque, según ha aclarado, hasta el momento el afortunado no ha pasado por el establecimiento para reclamar su premio.

Al final, comenta el gerente, "siempre tienes confianza en la magia de la navidad, en que caiga algo en tu establecimiento. Nos sentimos muy afortunados", ha apostillado el responsable.