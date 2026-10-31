Este lunes arranca la preventa de entradas para el concierto de U2 en La Cartuja, 17 años después de su visita

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SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La legendaria banda irlandesa liderada por Bono regresará al recinto de la Cartuja el próximo 22 de mayo, 17 años después de su primera visita, cuyas entradas saldrán en preventa este lunes, 2 de noviembre.

Tal y como recoge el portal de la consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, la cita será el próximo 22 de mayo en el Estadio de la Cartuja y servirá para presentar 'Carnaval de Luz', el decimosexto álbum de estudio del grupo, cuyo lanzamiento está previsto para este mismo mes de noviembre. El año que viene podrá escucharse en directo en Latinoamérica, para pasar a Europa en primavera.

El proceso de venta de entradas para los conciertos en el Reino Unido y el resto de Europa se articulará de forma escalonada, arrancando las preventas el lunes 2 de noviembre para el grupo de suscriptores The Feedback Group de U2.com, y continuando el martes 3 con el grupo The Hype Group.

Asimismo, quienes hayan reservado el álbum Carnaval de Luz en la tienda oficial de la banda antes del 30 de octubre, obtendrán un código para la preventa del miércoles 4 de noviembre, mientras que el registro para la preventa del artista, fijada para el jueves 5 de noviembre, ya se encuentra abierto al público general.