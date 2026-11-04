La madre de la bebé muerta por agua hirviendo cambia de versión y alega "miedo" a represalias de la familia paterna

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anbrea Burdalo, madre de la bebé de 16 meses de Bormujos (Sevilla) que falleció tras ser ingresada en el hospital con graves quemaduras por agua caliente, ha defendido que fue su entonces pareja quien bañó a la niña mientras ella realizaba preparativos en una habitación contigua, si bien tras lo ocurrido manifestó que era ella quien había bañado a la pequeña, un cambio de versión atribuido al "miedo" a las "represalias de la familia paterna" que esta última parte ha lamentado, al apreciar "contradicciones" en su relato.

Así lo ha detallado el letrado responsable de la representación procesal del padre biológico, Francisco Campos, a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián tras la comparecencia de Burdalo este miércoles en calidad de investigada, una declaración motivada por un informe de la Fiscalía y a petición de la acusación particular que ejerce el padre de la menor.

La Fiscalía, según el abogado, sostiene que la madre es "la principal garante de la niña de la pequeña" y "como mínimo, en este episodio ha debido de incurrir en una desatención grotesca en calidad de la misma", lo que ha motivado su imputación en calidad de investigada por un homicidio por imprudencia grave.

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