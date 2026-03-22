La maestra Mina Elías tendrá una plaza con su nombre en Sevilla: "Se ha hecho justicia con una gran mujer"

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SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla ha publicado esta semana el acuerdo mediante el que se ha aprobado la nominación 'Mina Elías' para la plaza situada entre la Calle Profesor Tierno Galván y el Grupo San Diego, en el Distrito Norte de la ciudad. Así, este emplazamiento urbano adoptará el nombre de una "queridísima maestra", una "luchadora" de la ciudad hispalense que "trascendió" a pesar de "no ser reconocida de forma pública". Por ello, los vecinos del barrio trasladan que "se ha hecho justicia" y "se ha reconocido a una gran mujer".

"En el barrio de San Diego, todas las voces me llevaron a ello. Fue una mujer que desde el ámbito más privado, su casa, la denominaron la 'ONG' porque recogía a todo el mundo en su hogar, tenía vocación de ayuda. Luchaba por los derechos de los demás, aunque no fue oficialmente reconocida. Es increíble cómo la gente aún la recuerda hoy. Alumnos y profesores del barrio guardan de ella un recuerdo muy tierno", ha enmarcado en una entrevista con Europa Press la directora de la película 'Ellas en la Ciudad', Reyes Gallegos, que, gracias a su proyecto, conoció la figura de Elías.

La propuesta fue adoptada en el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2025, y fue elevada a la Junta Municipal del Distrito Norte en su sesión plenaria del 27 de mayo de 2025, tal como consta en el escrito, consultado por Europa Press.

MUJERES Y DESARROLLO URBANO

Precisamente, el filme, liderado por esta profesora de la Universidad de Sevilla (US), arquitecta y urbanista, trata una mirada analítica sobre cómo las mujeres han configurado el tejido social de los márgenes urbanos de Sevilla. Gracias al desarrollo del mismo, Gallegos pudo acercarse a distintos rincones del referido diseño que han recibido la influencia de la acción femenina, "a veces invisibilizada".

De hecho, también a través del mismo, Gallegos entendió que "hay mujeres en nuestra historia cuyo legado ha sido igual o más importante que el de muchos hombres que aún recordamos, pero no han sido reconocidas. Estudiando el entorno urbano, entiendes que gestos como este son muy importantes, porque ponemos en valor a otras personas que han hecho historia desde otros caminos".

"En este caso, Guillermina (Mina) fue la primera que percibió que las mujeres necesitaban centros para la infancia. Los hombres trabajaban en las fábricas y no se cuestionaba, pero las mujeres que lo hacían y tenían hijos se veían obligadas a abandonar sus trabajos, perdiendo así su independencia. Mina Elías fue la promotora de este tipo de jardines de infancia en el barrio de San Diego", ha enmarcado Gallegos en este sentido.

MAESTRA E IMPULSORA DE PRENSA LOCAL

Además, Mina Elías fue la impulsora del periódico 'Habla San Diego'. "Consiguió gestionar este periódico, muy moderno para el momento, porque se dedicaba a visitar los comercios del barrio y, a cambio de publicitar diferentes negocios locales, les pedía dinero para poder seguir con su medio, que publicaba los problemas del barrio, por ejemplo, en relación con transporte, mantenimiento, pedagogía, centros educativos...", ha apostillado.

"Descubrí a Guillermina a través de Manolo Collado, pues el Centro de Educación de Adultos de Parque Alcoso lleva su nombre, claro. Sin embargo, cuando pregunté quién era, todos me hablaron de él, si, pero también de Mina. Su trabajo estaba más relacionado con el trabajo educativo e innovador, pero Mina estaba cercana a la vida diaria del barrio, no tuvo reconocimiento en este sentido y me pregunté por qué", ha expresado Gallegos.

Tras esta reflexión y en conversación con la familia y la Asociación de Vecinos Andalucía Residencial, también promovida por Mina, entendieron la "necesidad" de reconocer la trascendencia de esta mujer en el entorno urbano.

"Con este tipo de acciones, entiendes que, según cómo nombramos las cosas, también percibes la realidad. Mucha gente se acercaba a nosotros durante el rodaje y nos decía 'por fin están homenajeando a Mina'. De hecho, me han escrito alumnos de Mina después del estreno muy contentos. Tengo muchos mensajes diciendo que se ha hecho justicia con esta mujer", ha concluido.