Maíllo apela a "la ilusión" de la huelga en la campaña de Frente Amplio para el 29N: "Vamos a hablar mucho con la gente"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, reparte propaganda electoral junto a la candidata número dos de Frente Amplio por Sevilla, Engracia Rivera. - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha apelado a trasladar "la esperanza, ilusión y alegría" tras "el triunfo" de la huela general del 11 de noviembre en la campaña electoral de Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29N.

"El Frente Amplio inicia la campaña ascendente. Porque ha habido una huelga con gran movilización en la que nos hemos implicado y porque ayer conseguimos una victoria formidable con la aprobación de uno de los decretos Maricarmen, impulsado precisamente por las organizaciones del Frente Amplio, por los que 400.000 andaluces pueden beneficiarse de un ahorro de alquiler de 4.000 euros al año", ha destacado este viernes en una atención a los medios antes de repartir propaganda electoral en el barrio de Bellavista de Sevilla.

En esta línea, ha puesto en valor el contacto con la ciudadanía como uno de los ejes de la campaña electoral para el 29N. "Vamos a hablar mucho con la gente. Vamos a sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido, pero sobre todo con el reto de lo que tenemos que conseguir, que es mucho y que es para bien de la clase trabajadora", ha señalado.

"Somos una izquierda que se moja que dice aquí estamos para cambiar las cosas, no para decirle a otros lo que tienen que hacer, no para que gobierne el sol", ha remarcado al mismo tiempo que ha defendido el papel de la coalición en la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral.

También en materia de vivienda, donde ha puesto la candidata número dos al Congreso por Sevilla, Engracia Rivera, quien ha señalado la "gentrificación" de barrios como el de Bellavista.

"La subida de los alquileres a unos precios absolutamente abusivos está expulsando a la población más joven hacia otras poblaciones, donde pueden encontrar vivienda un poco más asequible, y por supuesto la carestía de la vida que estamos sufriendo todos con unos precios cada vez más altos", ha explicado.

"Vamos a hacer campaña en todos los barrios para que la gente trabajadora tome conciencia de que es necesaria una fuerza progresista en el Congreso suficiente para garantizar que continúe un gobierno de coalición progresista que tome las medidas necesarias", ha concluido.