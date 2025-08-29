Mairena del Alcor (Sevilla) celebra este viernes en su Auditorio su IX 'Flamenkedada' con Saavedra y Luis de Perikín

Cartel de la novena edición de la 'Flamenkedada' de Mairena del Alcor (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Municipal de Mairena del Alcor (Sevilla) acoge este viernes, 29 de agosto, la novena edición del festival 'Flamenkedada', que arrancará a las 22,00 horas de la mano de Saavedra, en formato banda, y el guitarrista Luis de Perikín.

La concejala de Flamenco del municipio, Gloria Guillén, ha detallado en una nota que los artistas estarán acompañados durante la jornada por otras conocidas personalidades del panorama musical, como Joselete Mushogitano, Manuel de Cantarote, Nono de Perikin, Fania y Sandra Zarzana, Manuela de Perikín, la Junkerita, Dolores de Perikin, Manuela Fernández, la Junquera, Manuela y Sarama Carrasco.

Así, ha apostillado que "va a ser un espectáculo lleno de mucho Jerez". La noche cerrará con una 'party sesion dj'.

Según el Consistorio, la 'Flamenkedada' es un formato que nace como "atracción de nuevos públicos al Festival de Cante Jondo Antonio Mairena".

El cartel de la iniciativa ha sido diseñado por la alumna del Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Alcores, Adriana Ávila, cuya obra ha resultado ganadora en un proceso participativo que ha impulsado el Proyecto de Flamenco del centro de Secundaria.

El premio para la alumna consta de un vale de 50 euros para material escolar y entradas para la 'Flamenkedada'. Para la creación del mural, la alumna ha detallado que se ha inspirado "en una exposición sobre arte flamenco a la que fue con su padre".

La venta de entradas está disponible online en las webs 'festivalmairena.com', 'giglon.com', 'mairenadelalcor.es', y de forma presencial en la Villa del Conocimiento y las Artes. También estarán a la venta este viernes en la taquilla del auditorio.