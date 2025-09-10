Mairena del Aljarafe (Sevilla) arranca el curso escolar con una inversión "sin precedentes" de 1,9 millones de euros

El alcalde de Mairena del Aljarafe, en uno de los colegios tras el inicio este miércoles del curso escolar en las etapas de Infantil y Primaria. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El curso escolar 2025-2026 ha arrancado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con una inversión municipal "sin precedentes" 1,9 millones de euros destinados a mejorar la calidad educativa y las condiciones de los centros públicos del municipio.

La cifra, "la más alta en la historia local", permitirá atender a los 5.200 estudiantes de Infantil y Primaria de la localidad con nuevos proyectos, servicios y mejoras en infraestructuras, como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Tal y como ha manifestado el alcalde, Antonio Conde, "arrancamos el curso más volcados que nunca con nuestros colegios. Este año el Ayuntamiento destina una inversión récord. Todo para que la educación pública en Mairena, a pesar de los recortes de la Junta, siga siendo digna y una oportunidad para cada niño".

Así lo ha expresado durante la visita de inicio del curso escolar, que ha tenido lugar en el CEIP Malala Yousafzai del barrio conocido como Mairena Sur. En concreto, el Gobierno local ha puesto en marcha una programación educativa con nuevas actividades para estudiantes con necesidades especiales de atención educativa y un proyecto de renaturalización de centros e instalación de sombra natural.

Asimismo, el equipo de gobierno ha llevado a cabo la construcción de una nueva pista deportiva y de un aparcamiento, el refuerzo al profesorado de Infantil de 3 años en todos los colegios y los servicios y suministros de uso diario. El paquete de acciones incluye, además, un centenar de actuaciones municipales centradas en el mantenimiento y apoyo diario en los centros.

"Este esfuerzo forma parte de la estrategia municipal para acompañar a la ciudadanía en todas las etapas de la vida, y para ofrecer servicios de calidad a una ciudad que se aproxima a los 50.000 habitantes", ha añadido el regidor.