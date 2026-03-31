Mairena del Aljarafe (Sevilla) asfaltará un tramo de la Avenida de la Libertad

Vista de la Avenida de la Libertad, objeto de trabajos de asfaltado. - AYTO.DE MAIRENA

La actuación forma parte del Plan de Barrios y precederá a la licitación de las nuevas fases del Plan de Asfaltado

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) llevará a cabo la próxima semana el asfaltado de la Avenida de la Libertad, en el tramo comprendido entre Camino de El Jardinillo y la Avenida de San Juan, una de las principales vías del casco histórico y clave en la salida en dirección a Sevilla.

La actuación, con una duración estimada de tres días, implicará el corte de la calle a la altura del cruce con Camino de El Jardinillo. Más concretamente, se trata de una vía de casi 400 metros de longitud que será objeto de una renovación integral del firme para mejorar la seguridad vial y la circulación, explica el Consistorio en una nota de prensa.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Ayuntamiento informará previamente al vecindario de la zona, así como al Consorcio de Transportes para la reorganización y desvío de las líneas de autobuses urbanos afectadas.

El concejal delegado de Infraestructuras, José Luis Girón, ha subrayado que son "conscientes" de que muchas calles de Mairena necesitan un reasfaltado, "tal y como manifestó el alcalde, Antonio Conde, y por eso actuamos en una vía clave para el día a día de nuestros vecinos".

En este sentido, el edil ha añadido que "esta actuación precederá a un plan más amplio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con una segunda y una tercera fase, que darán respuesta a las necesidades de la ciudadanía", al tiempo que ha recordado, además, que "la licitación de la segunda fase se publicará en las próximas semanas".

En cuanto a los detalles, los trabajos consistirán en la renovación del firme de la calzada en todo el tramo indicado, mejorando las condiciones de rodadura y seguridad. La intervención tendrá una duración aproximada de tres días, durante los cuales se establecerán cortes puntuales de tráfico y desvíos alternativos.

Esta actuación forma parte del Plan de Barrios, una estrategia del Ayuntamiento para actualizar los barrios tradicionales y que "cuenta con un innovador mecanismo de financiación: el urbanismo circular, que canaliza hacia esas zonas emblemáticas los ingresos procedentes de nuevas urbanizaciones que siguen surgiendo", añade el comunicado