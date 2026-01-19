Mairena del Aljarafe (Sevilla) convoca cuatro plazas de Administrativo por oposición en turno libre

Una administrativa en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha convocado un proceso selectivo para la provisión de cuatro plazas de Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de oposición y en turno libre.

La convocatoria ya ha sido publicada en todos los boletines oficiales pertinentes, y el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, desde el 16 de enero hasta el 13 de febrero, a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Por su parte, el alcalde del municipio, Antonio Conde, ha señalado que "quienes obtengan la plaza contribuirán ejecutar la necesaria puesta al día de la administración local", en alusión al refuerzo de los servicios públicos y a la mejora de la atención a la ciudadanía.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, accesible en la dirección mairenadelaljarafe.sedelectronica.es.