Mairena del Aljarafe (Sevilla) eleva a nivel 2 los trabajos de prevención del virus del Nilo

Trabajos de prevención del virus del Nilo en Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha adelantado a este lunes, 2 de marzo, el nivel 2 de los trabajos de prevención del virus del Nilo, que se desarrollará hasta finales de noviembre.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, han comenzado antes para "reducir riesgos y proteger a la población frente a este virus transmitido por mosquitos, y dados los antecedentes del año pasado".

Este servicio municipal actuará tres días a la semana en imbornales con aplicación de larvicidas y cada viernes se inspeccionará una veintena de focos de riesgo, principalmente en zonas húmedas. Parte de estos espacios, principalmente periurbanos, son tratados por la Diputación de Sevilla tras la coordinación municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que desde abril, se celebrará una visita mensual con personal técnico de la Junta de Andalucía para revisar los certificados de actuación, valorar la circulación de virus del Nilo y ajustar los tratamientos si fuera necesario.

En función de los resultados, las intervenciones podrán ampliarse a nuevas zonas húmedas o donde se den condicionantes de riesgo. Durante el nivel 1, entre diciembre y febrero, ya se han mantenido inspecciones semanales de imbornales y focos de riesgo según la climatología.

El alcalde, Antonio Conde, ha señalado que "adelantamos todos los trabajos necesarios en relación al virus del Nilo, y haremos todo lo que está en nuestra mano para que nuestros vecinos y vecinas estén tranquilos". "La salud pública es una prioridad", ha finalizado.

El operativo forma parte del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, que cuenta con una inversión de 59.000 euros, tras el incremento aplicado con el nuevo contrato puesto en marcha el pasado año, y que supuso multiplicar por 2,5 el presupuesto anterior.

El Consistorio ha subrayado que este refuerzo permite ampliar el servicio a los 365 días del año, incorporar 200 horas adicionales de trabajo técnico especializado, duplicar las trampas de monitoreo y aumentar la frecuencia de las actuaciones en imbornales, parques, fuentes ornamentales y entornos escolares, además de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía. El contrato vigente en 2026 mantiene ese nivel reforzado de servicio.