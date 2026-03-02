La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla acuerdan colaborar en la reeducación de los menores infractores

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la firma de un convenio para colaborar en la reeducación de los menores infractores de la ciudad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han firmado este lunes un convenio para colaborar en la reeducación de los menores infractores de la ciudad.

Según ha indicado la Junta en una nota, este acuerdo permitirá a los jóvenes cumplir medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas colaborando en servicios municipales como la limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano, parques y jardines, Protección Civil, acompañamiento a mayores, asistencia a personas con discapacidad o atención a colectivos vulnerables.

Por su parte, Nieto ha agradecido al alcalde su colaboración con el sistema de Justicia Juvenil de la Junta, encargado de garantizar una red de centros, servicios y recursos para ejecutar las medidas que imponen los jueces de menores.

Estos pueden acordar medidas privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Sevilla o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.

"La realización de este tipo de tareas en su ciudad, además de evitarles desplazamientos, contribuye a reparar el daño causado a la sociedad en el entorno en el que viven y comprender las consecuencias de sus actos, por ejemplo, colaborando en la limpieza de pintadas o acompañando a los servicios sociales en su trabajo con personas con discapacidad o inmigrantes a los que han faltado el respeto", ha destacado.

Para ello, la Consejería cuenta con 308 convenios con ayuntamientos (270 firmados en esta legislatura) que permiten que los menores cumplan las medidas judiciales colaborando en servicios municipales, y el objetivo es "seguir incorporando aliados para ofrecer a los jueces de menores más recursos disponibles donde puedan cumplir este tipo de medidas".

En la provincia de Sevilla son 24 los municipios que colaboran con el sistema de Justicia Juvenil de la Junta a los que ahora se suma "la capital de Andalucía para que abramos caminos de inserción y no caminos de exclusión, que es lo que muchas veces se encuentran estos chicos que en un momento determinado se equivocan y nadie le ayuda a dejar atrás ese error, con una consecuencia que tienen que asumir cumpliendo unas medidas donde les enseñan que lo que ha hecho no se puede repetir", ha defendido el consejero.

"CONSEGUIMOS QUE EL 80% DE LOS JÓVENES NO REINCIDA"

La Junta ha señalado que "en ningún caso" las tareas que realizan los menores infractores "son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo". Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana.

En 2024 (las estadísticas de 2025 aún se están cerrando) en la provincia de Sevilla se ejecutaron un millar de medidas de medio abierto, entre ellas 734 de libertad vigilada, 147 tareas socioeducativas y seis prestaciones en beneficio de la comunidad. Tras Málaga, es la provincia con mayor número de medidas de Justicia Juvenil.

El consejero ha destacado que la libertad vigilada es "la medida mayoritaria ante la falta de recursos disponibles para el cumplimiento de tareas", por lo que ha confiado que con la incorporación del Ayuntamiento de la capital "estas cifras den la vuelta".

Además de con ayuntamientos, la Consejería también tiene acuerdos con entidades sociales y ONG (seis en Sevilla como el Banco de Alimentos, Madre Coraje o Autismo Sevilla) para la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas consistentes en labores de voluntariado.

Por otro lado, el consejero ha defendido que el trabajo con estos jóvenes que, "en un momento determinado, por diversas circunstancias, se ven inmersos en conflictos que los llevan ante el juez" es "una inversión para el futuro de la sociedad" y que "Andalucía es una referencia nacional e internacional ya que conseguimos que el 80% de los jóvenes no reincida".

En esta línea, la Junta ha asegurado que ultima la creación del Observatorio andaluz de Justicia Juvenil, pionero en España y Europa, que "permitirá contar con datos cuantitativos y cualitativos e investigaciones y estudios sobre la evolución en los perfiles y tipos de conductas para adecuar el trabajo a los cambios, como, por ejemplo, el incremento de ciberdelitos como el acoso a través de redes sociales".

La Consejería ha realizado una encuesta a mil menores que cumplen medidas en los centros y servicios de la Junta, que "rompe clichés que tiene la sociedad" sobre su perfil ya que la mayoría procede de familias de nivel socioeconómico medio-alto y nueve de cada diez son españoles.

Los resultados también demuestran que el trabajo que se hace con ellos funciona: 92,4% reconoce haber tomado conciencia del delito cometido y 84% del daño provocado a la víctima, el 60% quiere retomar o continuar sus estudios y el 92% prioriza tener un proyecto de vida. Más del 85% valora como positivo o muy positivo su paso por los recursos del sistema de Justicia Juvenil, el trato de los profesionales y la ayuda recibida por éstos.

"EN SEVILLA CREEMOS EN LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES"

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que "no se trata solo de cumplir una sanción, sino que este convenio tiene una mirada claramente educativa: se trata de que cada medida lleve detrás una intervención que ayude a que ese menor comprenda el alcance de sus actos, asuma responsabilidades, adquiera hábitos de convivencia y encuentre un itinerario de integración real".

"En Sevilla creemos en las segundas oportunidades y en que la justicia es una herramienta útil para reconstruir vidas y reparar daños. Este convenio no va solo de cumplir una sanción: va de que cada medida lleve detrás una intervención que ayude a ese menor a comprender el alcance de sus actos, asumir responsabilidades, adquirir hábitos de convivencia y encontrar un itinerario de integración real", ha afirmado.

Las actuaciones se desarrollarán, entre otros ámbitos, en el Programa Municipal de Mayores y en los Centros de Participación Activa, promoviendo actividades con personas mayores que fomenten la responsabilidad y el compromiso social, y también mediante acciones coordinadas con la Unidad Agente Tutor de la Policía Local en centros educativos, orientadas a la convivencia, la igualdad, la prevención de la violencia y el uso responsable de redes y nuevas tecnologías.

El primer edil ha añadido que "lo hacemos desde lo local, desde el Ayuntamiento, que es donde mejor se conoce el terreno y donde mejor podemos llegar a los menores y a sus familias para el acompañamiento y la reinserción".