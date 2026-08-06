Mairena del Aljarafe (Sevilla) incrementa los las labores de muestreo contra mosquitos transmisores del Virus del Nilo

Una mujer lleva a cabo labores de refuerzo de las medidas contra el Virus del Nilo Occidental. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha incrementado la frecuencia e intensidad de los muestreos de mosquitos y labores de refuerzo de las medidas contra el Virus del Nilo Occidental (VNO) previstas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, tras la activación del nivel alto de riesgo.

Según ha precisado el Consistorio en una nota, la frecuencia de los muestreos ha incrementado a una periodicidad semanal, al igual que ha intensificado tanto los tratamientos larvicidas en los puntos de cría identificados, como la búsqueda de nuevos focos potenciales, con el objetivo de evaluar de manera continua la necesidad de realizar tratamientos adulticidas focalizados, en coordinación con la Delegación Territorial de Salud y Consumo

Además, ha llevado a cabo tratamientos de este tipo en las "zonas delimitadas y de especial interés" por el plan de actuación, seleccionadas en función a su proximidad con los puntos de detección positiva y a la presencia de vegetación, zonas húmedas, refugios de mosquitos adultos, espacios de uso público y otros factores que pueden favorecer la presencia o dispersión de ejemplares del género Culex.

Tras estas actuaciones, el Gobierno municipal mantendrá la vigilancia entomológica con muestreos semanales para "evaluar la evolución de las poblaciones de mosquitos" y la eficacia de las medidas implantadas, de modo que los tratamientos podrán repetirse o modificarse en función de los resultados obtenidos, de la evolución epidemiológica y de las indicaciones de la autoridad sanitaria competente.

Asimismo, estas medidas permanecerán vigentes hasta que se obtengan "resultados negativos consecutivos en los muestreos" y la autoridad sanitaria determine el regreso a un nivel de riesgo inferior.