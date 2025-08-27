Mairena del Aljarafe (Sevilla) programa una treintena de actividades deportivas para el curso 2025/2026

Actividad de natación, una de las incluidas en el programa. Imagen de archivo. - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha programado una treintena de actividades deportivas "variadas" para el curso 2025/2026 diseñadas para "para fomentar la participación y el bienestar de los ciudadanos de todas las edades".

Según una nota emitida por el Consistorio, las opciones incluyen bádminton; baloncesto; fútbol; fútbol americano; gimnasia; natación; pádel; parkour; rugby; tenis; tiro con arco; vóley y vóley playa, así como patinaje en línea, escalada; yoga; gimnasia de mantenimiento; crosstraining; aeróbic; actividad física para mayores; fitness; pilates; multifitness y cardio-musculación; actividad acuática para embarazadas; actividad acuática terapéutica, acuapilates y acuacrossfit.

El delegado de Deportes, José Luis Girón, ha señalado que la programación deportiva municipal 2025 "persigue fomentar un estilo de vida activo y saludable al alcance de todos los maireneros y maireneras, con independencia de su edad o nivel deportivo".

Con el propósito de facilitar la accesibilidad a los vecinos, la programación incorpora actividades "con diversidad funcional" y "precios asequibles", que oscilan entre los cuatro euros de las propuestas para mayores y los 28 euros del yoga.

Las actividades se llevarán a cabo en distintas instalaciones municipales, como el Complejo Polideportivo Cavaleri, el Centro Acuático y el Centro Multiusos, además de otros espacios repartidos por los barrios de Mairena.

La información y las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en el Centro Acuático y en el Pabellón Marina Alabau, o bien online a través del apartado de deportes de la web municipal.