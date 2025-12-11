Mairena (Sevilla) entrega las subvenciones para apoyar a deportistas y clubes: "Contribuyen al bienestar ciudadano"

Entrega de ayudas para deportistas y clubes en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha informado este jueves de que ha entregado las 'Ayudas Superamos', un programa municipal que reconoce a deportistas y clubes locales. El acto, celebrado en el salón de plenos del Consistorio, ha estado presidido por el alcalde, Antonio Conde, y ha contado con la participación de la mayoría de las entidades deportivas del municipio.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, Conde ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento es "reconocer la labor de clubes y deportistas por la juventud y las familias de Mairena, su contribución al bienestar de la ciudadanía, y la divulgación de los valores del deporte, valores que pueden guiarnos en estos tiempos convulsos ."

El presupuesto municipal para estas ayudas ha aumentado un 25 por ciento, según el Consistorio, el último año, pasando de 60.000 a 75.000 euros, y se conceden a deportistas, clubes y entidades de Mairena que hayan competido en pruebas federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional durante la temporada 2024-2025.

La convocatoria se articula en tres líneas de apoyo: proyectos de deporte base desarrollados a través de escuelas deportivas, proyectos de formación y tecnificación en competiciones oficiales, tanto individuales como de equipos, y organización de eventos deportivos en el municipio.

Las Ayudas forman parte de la estrategia municipal de apoyo al deporte, que impulsa tanto la práctica deportiva en todas las edades como el desarrollo de proyectos de base, tecnificación, competición y actividad física saludable en Mairena del Aljarafe, tal y como ha enmarcado el Consistorio.