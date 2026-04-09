Mairena (Sevilla) imparte un programa para acercar el arte a unos 700 estudiantes de trece centros del municipio

Archivo - Programa 'Aprende a mirar un cuadro' de Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este jueves la finalización del programa 'Aprende a mirar un cuadro'. Esta iniciativa ha fijado como objetivo acercar el arte a unos 700 estudiantes de quinto de Primaria de trece centros del municipio. De esta forma, el alumnado ha participado durante los últimos meses en este proyecto, que ha combinado formación en el aula y visitas al Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa ha incluido dos sesiones complementarias. El profesorado especializado ha impartido una primera sesión teórico-práctica en los propios centros, donde el alumnado ha aprendido a interpretar una obra pictórica. Después, los grupos han visitado el museo, donde han puesto en práctica esos conocimientos con el acompañamiento de personal especializado.

El programa ha contado con la participación de los centros Francisco Giner de los Ríos, Santa María del Valle, Centro Docente María, Los Rosales, Santa Teresa, Miguel Hernández, Guadalquivir, Aljarafe, Lepanto, El Olivo, Las Marismas, el aula específica del IES Cavaleri y el Centro de Educación de Adultos Almazara. Las visitas se han desarrollado entre enero y abril.

Al hilo, la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, ha indicado que con esta iniciativa, el Consistorio pretende "despertar la curiosidad artística del alumnado, fomentar el pensamiento crítico y acercar nuestro patrimonio cultural de una forma sencilla y cercana, para que los niños y niñas entiendan y disfruten el arte".