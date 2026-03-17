Mairena (Sevilla) impulsa el ciclo 'Escuela y Familias' para "afrontar juntos los retos actuales"

La pedagoga Nélida Zaitegi - AYTO.DE MAIRENA

La pedagoga Nélida Zaitegi protagoniza la primera jornada, el 25 de marzo, impulsada desde el Consistorio

MAIRENA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) pone en marcha el ciclo 'Escuela y Familias', un programa de jornadas y encuentros sobre educación abierto a toda la ciudadanía cuyo objetivo es, tal y como ha manifestado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, "abrir espacios de diálogo entre la escuela y las familias para fortalecer vínculos, fomentar el cuidado como valor y afrontar juntos los retos educativos actuales".

La primera sesión contará con la participación de Nélida Zaitegi, prestigiosa maestra, pedagoga y expresidenta del Consejo Escolar de Euskadi. Durante la mañana, el Ayuntamiento ofrecerá a los profesionales de la educación de todos los centros educativos de Mairena un encuentro de trabajo con la especialista, detalla en una nota de prensa.

Asimismo, por la tarde, Zaitegi ofrecerá la conferencia abierta al público que tiene por título 'Ética del cuidado: prevención del acoso escolar y bienestar colectivo', centrada en la importancia de generar entornos educativos seguros y basados en el respeto.

Este encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la Biblioteca José Saramago el 25 de marzo (17,30 horas). El programa continuará a lo largo del año con nuevos encuentros abiertos a la ciudadanía, entre ellos una jornada sobre los riesgos de la pornografía dirigida a madres y padres prevista para mayo o junio, una mesa redonda de estudiantes sobre educación sexual y pornografía, una jornada sobre ciberacoso prevista para octubre y un encuentro de asociaciones de madres y padres para compartir experiencias y propuestas educativas.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para reforzar la colaboración entre centros educativos, familias y comunidad, promoviendo espacios de reflexión y participación que contribuyan a mejorar la convivencia y el bienestar del alumnado en Mairena del Aljarafe.