Manuel Pérez, profesor de Dos Hermanas (Sevilla), entre los cinco finalistas a Mejor Docente de España en su categoría

Manuel Pérez, profesor de Dos Hermanas, delante de un mapa mundi en una de las clases de su academia - MPR

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor Manuel Pérez Real, que imparte clases en una academia de Montequinto, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, ha sido seleccionado entre los cinco finalistas al Premio Educa Abanca al Mejor Docente de España 2025, en la categoría de educación no formal, de entre 15.000 propuestas presentadas.

Con 40 años de esperiencia profesional, confía en lograr uno de los considerados 'Goya' de la educación, que en este 2026 celebran su décima edición, y que reconocen la labor del profesorado en la transformación y motivación del alumnado y la contribución al desarrollo de la comunidad educativa.

Desde hace ya 25 años ejerce su labor en Educademia, desde donde ayuda a miles de familias a través del apoyo escolar y el refuerzo pedagógico de sus hijos e hijas. "Esta nominación ya es un reconocimiento a este trabajo y el mayor premio, pase lo que pase, es la confianza de mis alumnos y familias, con los que quiero compartir esta candidatura", que en este particular es la única en Andalucía, afirma en declaraciones a Europa Press.

Para Pérez Real, se trata de "poner en valor el trabajo de un gran equipo de profesionales; desde Educademia y Fundación Ideas estamos convencidos de que existe una educación que debemos ver más como una solución que como un problema y es capaz de transformar vidas". No en vano, el lema de su academia es 'Juntos nos educamos para un mundo mejor': "los menores aprenden, pero también nos educamos los docentes y las familias".

Entre sus logros, el hecho de que más de 1.600 repetidores de Primaria y Secundaria hayan obtenido el título de la ESO: "Ningún premio puede superar el valor que tiene eso para mí". Para el docente, la nominación supone un reconocimiento a "miles de horas de esfuerzo, dedicación y cariño" hacia su alumnado. Es un compromiso de educar con la cabeza y con el corazón", añade.

Estas nominaciones son fruto de votaciones por parte de alumnos y profesores, "de las que no sabía nada", y a raíz de esos resultados, desde la organización de este certamen "se ahonda en la labor profesional del docente en cuestión, se nomina y se le pide que acredite esos méritos, que es en lo que estoy en estos momentos: recopilando trabajos a lo largo de 40 años", destaca.

Tras completar sus estudios de Maestro de Educación Especial en la Universidad de Salamanca, la licenciatura de Pedagogía y el Tercer Grado Universitario como experto en Fracaso Escolar en Andalucía, fue profesor de ESO en Escolapios algo más de una década antes de iniciar una nueva aventura, que tenía y tiene como fin primordial contribuir a erradicar ese fracaso estudiantil: "Mi vocación principal", remarca el profesor.

Manuel Pérez Real lo tiene claro: "La confianza alcanzada se gana con resultados, cercanía y compromiso diario, y, por supuesto, mucho trabajo". La innovación es un componente fundamental en ese día a día con los alumnos, "que deben estar siempre en el centro y tener muy presente que nadie está condenado al fracaso", abunda al respecto.