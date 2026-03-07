La Maratón de Sevilla y Nueva York se comprometen a establecer nuevas vías de colaboración

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el fundador de la maratón de Nueva York, George Hirsch - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

NUEVA YORK 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido una reunión con New York Road Runners (NYRR) el club que se encarga de organizar la Maratón de Nueva York y que se fundó en 1958.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Sanz ha estado con el fundador de la maratón, George Hirsch, a quien tuvo la oportunidad de conocer en la pasada edición de la Zurich Maratón de Sevilla el pasado mes de febrero, y Ted Metellus, director de la Maratón TCS NYC.

Ambos han destacado la buena relación entre la organización de la Maratón de Sevilla y Nueva York y se han comprometido a establecer nuevas vías de colaboración entre ambos eventos, tales como un "tratamiento especial a los corredores de Nueva York que vengan a correr a Sevilla, y viceversa. O bien entre los corredores que vayan a correr ambas pruebas".

Sanz ha señalato que el Zurich Maratón de Sevilla tuvo un impacto económico en la ciudad de más de 35 millones de euros con récord absoluto de participación, 17.000 corredores, y ha manifestado que en la edición de 2027 "seguro se volverá a batir récords y se seguirá trabajando para que la Maratón de Sevilla sea referente".