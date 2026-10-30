Más de 100.000 menores sevillanos reciben charlas preventivas de Agentes Tutores de la Policía Local de cara a Halloween

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i), supervisa los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla entregados hoy. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 menores sevillanos han recibido este viernes charlas preventivas de los Agentes Tutores desde la puesta en marcha del Programa en la Policía Local de Sevilla que cumple tres años coincidiendo con Halloween. Este año, como novedad, la Policía Local ha contado con la colaboración de los Bomberos de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, los Agentes Tutores han visitado diferentes centros escolares e institutos de todos los barrios a petición de los propios centros adheridos al programa que han sido seleccionados y organizados para recibir las visitas con la delegación de Educación.

Policías y Bomberos han dado consejos a los niños y adolescentes para evitar situaciones de riesgo y saber cómo actuar ante una emergencia. Las charlas se han adaptado en función de las edades de los escolares.

Con los alumnos de primaria se han explicado los riesgos de usar disfraces no homologados así como el hecho de que los delincuentes pueden usarlos para pasar desapercibidos y cómo actuar en caso de pérdida.

Con los alumnos de secundaria los policías han advertido sobre los peligros de usar bengalas y petardos y se ha informado sobre el perjuicio de consumir alcohol y sus consecuencias.

Por otro lado, los bomberos han advertido del riesgo de asistir a fiestas que no cuenten con la debida licencia y han recomendado localizar las salidas de emergencia en locales cerrados así como evitar determinadas decoraciones que prenden con facilidad también en las casas.

Asimismo, los Cuerpos de Seguridad han insistido en la necesidad de evitar aglomeraciones y han aconsejado a los adolescentes moverse en grupo para evitar situaciones de riesgo.

Por su parte los bomberos han inspeccionado además locales y salas de fiesta de la ciudad para asegurar que cumplen con las medidas de seguridad y evacuación en caso de ser necesario. Inspecciones que continuaran hasta la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre.